Sur fond de tensions entre l’entité sioniste et Téhéran, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif ont échangé des piques par déclarations interposées au sujet de la Syrie et des missiles israéliens tirés en direction du territoire de cette dernière.

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a rejeté dimanche les allégations du chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif, qui a accusé l’entité sioniste de mépriser le droit international en Syrie.

«J’ai entendu aujourd’hui des déclarations faites par le ministre iranien des Affaires étrangères, qui a accusé « Israël » de violer le droit international, a indiqué M. Netanyahu. C’est le chef de la diplomatie d’un pays qui envoie des drones armés contre « Israël » et des missiles contre l’Arabie Saoudite qui le dit », a-t-il lancé, s’exprimant dimanche lors d’une réunion d’état-major de l’armée israélienne.

Le chef du gouvernement israélien a par ailleurs affirmé qu’il «existe un énorme fossé entre les propos modérés» tenus par M. Zarif et les actions du Corps des Gardiens de la révolution islamique qui, selon lui, « cherchent à détruire Israël ».

« Je ne suis pas impressionné par ces propos et je compte sur l’Armée de défense d' »Israël », qui est prête à toute évolution de la situation et à tout scénario », a-t-il martelé.

La date d’ouverture de l’ambassade US à Jérusalem/alQods annoncée

Le gouvernement américain envisage d’ouvrir l’ambassade des États-Unis à alQods le 14 mai, jour du 70e anniversaire de la proclamation de l’entité sioniste, a communiqué ce lundi l’attaché de presse de l’ambassade d’ »Israël » en Russie, Alex Gandler.

« L’ouverture de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem/alQods aura lieu le 14 mai, le jour de la proclamation de l’État d’Israël », a-t-il déclaré, cité par des médias.

