Le guide suprême de la révolution islamique, l’ayatollah Ali Khamenei, a affirmé que les Américains ne veulent pas supporter le prix de la confrontation avec l’Iran , c’est pourquoi ils demandent à certains pays de la région d’affronter l’Iran », soulignant que « les États-Unis devront quitter la région car l’ère de « frapper et de fuire » est est révolu », a rapporté la chaine satellitaire iranienne alAlam.

S’exprimant à la veille de la Journée mondiale du travail, l’Ayatollah Ali Khamenei a souligné devant une foule d’ouvriers venus des quatre coins de l’Iran, que « l’un des outils utilisés par les ennemis pour nuire à l’Iran consiste à entretenir une guerre économique permanente . Cette guerre ne peut-être affrontée qu’en comptant que sur nos capacités intérieures, en renforcant la production nationale et en refusant toute dépendance à des produits de fabrication étrangère ».

Et de poursuivre : » les États-Unis doivent quitter la région et non l’Iran. Les Américains ne peuvent plus agresser sans impunité. Ils sont pleinemnet conscients que s’ils déclenchent une guerre contre l’Iran, ils seront les premiers perdants ».

Et d’ajouter : » Les Américains s’efforcent d’inciter les Saoudiens et autres pays de la région contre l’Iran. Ces derniers doivent faire preuve d’intelligence et de vigilance et ne pas se laisser berner par les États-Unis car tout ce que l’Amérique veut, c’est faire sa guerre avec l’Iran aux frais des pays arabes « .

Et de conclure : » Nous sommes de cette région. Le golfe Persique et l’Asie de l’ouest sont notre maison mais vous, vous êtes des intrus qui cherchent à y semer la discorde . S achez que vous ( les États-Unis et leurs alliés, NDLR) finirez par quitter la région ».

