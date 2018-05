Pas moins de 25 personnes ont trouvé la mort dans un pilonnage mené par la coalition sous commandement américain contre une banlieue de la ville de Hassaké, dans le nord de la Syrie, informe l’agence Sana, se référant à des sources locales.

L’agence précise que «la coalition américaine a commis un nouveau massacre contre des Syriens, causant la mort de 25 civils», dont des femmes et des enfants, et ce dans le village d’Al-Fadel, proche de la ville al-Chadadi.

Toujours d’après l’agence, le pilonnage a causé la destruction de plusieurs maisons.

L’OSDH a rapporté une version différente sur plusieurs points : le lieu de l’attaque et son auteur.

Selon cette instance médiatique de l’opposition syrienne pro occidentale, siégeant à Londres, le raid a frappé le village al-Qasr, et non pas al-Fadel. Celui-ci serait occupé par la milice wahhabite terroriste Daech. L’OSDH a fait état de 25 tués dans l’attaque, dont 10 enfants, 6 femmes et plusieurs vieillards.

L’OSDH a aussi semé le doute sur les auteurs de l’offensive, indiquant qu’il n’est pas encore clair si elle a été menée « par la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis ou par les forces irakiennes ».

Sources: Sana, Sputnik, AFP

