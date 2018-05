Dans le sud de la capitale syrienne, ainsi que dans le nord de la province de Hosm, l’armée syrienne poursuit sa progression sur fond d’évacuation des miliciens vers le nord syrien.

Ce jeudi, elle a coupé la région Hajar Aswad du camp de Yarmouk, a indiqué Média de guerre, instance médiatique de la résistance en Syrie.

La bataille bat son plein dans cette région limitrophe de Damas depuis la libération de la Ghouta orientale.

Récemment, l’armée syrienne a repris plusieurs zones de Hajar Aswad, dont le cimetière et avance vers le stade de sport. Elle avait auparavant pris le contrôle des quartiers suivants : Maazaniyah, al-Assali, al-Jourat, et al-Qadam.

La plupart des terroristes qui occupent cette périphérique sud de Damas appartiennent au front al-Nosra, ex-branche d’al-Qaïda et à la milice wahhabite terroriste Daech, laquelle s’était baptisée « Etat islamique ». Celle-ci occupe surtout la majorité de Yarmouk, l’ex-camp des réfugiés palestiniens.

Evacuations

En même temps les évacuations se poursuivent.

Lundi, dans le cadre de l’accord des évacuations, annoncé dimanche, des dizaines de jihadistes takfiristes du front al-Nosra, ont quitté lundi une poche sous leur contrôle dans le camp de Yarmouk, pour rejoindre la province d’Idleb (nord-ouest).

S’agissant des localités avoisinantes, Yelda, Beit Sahem, et Bebella, 32 bus transportant des terroristes et les membres de leurs familles les ont aussi quittées pour se diriger vers le nord de la Syrie. Alors que 16 bus supplémentaires attaendent leur tour dans le passage de Beit Sahem.

« Près de 5.000 +terroristes+ et leur famille doivent sortir », a précisé l’agence syrienne Sana.

Sachant que ceux qui le souhaitent peuvent rester sur place, rendre les armes et régulariser leur situation.

Et dans la province de Homs aussi

En même temps, des tractations se déroulent dans la province de Homs, au centre du pays, sur les localités pas encore libérées, dont al-Rasten, Talbissah,Tirmaalah, al-Ghanto, et al-Houlat.

« Le drapeau syrien a été planté sur le dernière barricade de sable sur le pont de Talbissah, après avoir ôté les obstacles qui jonchent la voie menant à la province nord de Homs », a indiqué MG selon lequel il s’agit de la phase préparatoire pour l’exécution de l’une des clauses de l’accord conclu entre les forces gouvernementales et les groupes terroristes. Cette clause stipule la livraison des véhicules blindés.

