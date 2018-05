Le président iranien, Hassan Rohani, a affirmé que « l’Iran a un plan de riposte pour chaque décision de Donald Trump », soulignant que « les Etats-Unis subiront un regret historique s’ ils sortent de l’accord nucléaire 5+1 », a rapporté la chaine satellitaire iranienne alAlam.

S’exprimant au cours d’une tournée dans la province du Khorassan , il a affirmé que « les États-Unis ont toujours voulu nuire à notre nation, mais n’ont jamais rien pu faire contre la grandeur de l’Iran. Ils se trompent de nouveau en décidant de se retirer de l’accord sur le nucléaire. Ce serait une regrettable erreur historique »…

Et de poursuivre : »Personne, à part les États-Unis, l’entité sioniste et l’Arabie saoudite n’ont considéré l’accord nucléaire iranien comme une erreur. Aujourd’hui, nous devons rester unis. Les Américains ont en tête plusieurs options ; soit se retirer de l’accord, soit le torpiller, ou se démarquer de l’Europe. Mais nous résisterons à tout complot ».

M.Rohani a insisté sur la détermination de l’Iran de ne point négocier sa politique de défense : « Le peuple iranien remplit pleinement ses engagements et la défense du pays est non négociable. Nous fabriquerons et stockerons la quantité d’armes, d’équipements et de missiles nécessaire à la défense de notre pays. Nos décisions ne regardent aucun autre pays. Nous n’avons à négocier notre puissance et nos capacités défensives avec personne ».

Et d’ajouter : « Nous lutterons , avec nos alliés, contre le terrorisme où qu’il soit dans la région et nous ne permettrons pas émerger de nouveau un autre courant similaire à Daech ».

Et de conclure: « La semaine prochaine, notre vie ne changera pas. Nous nous mettrons en travers de la décision de Trump. Car le peuple iranien est libre, fier et courageux. C’est avec dignité qu’il accueillera la réponse de ses ennemis ».

Source: Médias