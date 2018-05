Entre les échanges de frappes des troupes israéliennes et iraniennes en Syrie et l’aggravation de la situation au Proche-Orient en général, c’est grâce au Président russe qu’une guerre entre « Israël » et l’Iran pourrait être évitée, annonce Bloomberg.

Si quelqu’un est capable de prévenir une guerre entre « Israël » et l’Iran, c’est Vladimir Poutine, indique l’agence Bloomberg.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, s’est rendu à Moscou le 9 mai sur fond de frappes de missiles israéliennes contre des positions iraniennes en Syrie et de l’escalade générale dans la région.

Selon Bloomberg, M.Netanyahu est arrivé en Russie non seulement pour participer à la célébration du Jour de la Victoire, mais aussi pour négocier la situation au Proche-Orient avec le Président russe. Les frappes israéliennes contre le territoire syrien ont été effectuées quelques heures avant la rencontre entre les dirigeants des deux pays.

La question principale pour le Premier ministre israélien a été les livraisons des systèmes antiaériens russes S-300 en Syrie, qui pourraient saper la supériorité aérienne d’Israël, souligne l’agence.

Bloomberg ajoute que Moscou est préoccupé par le risque d’escalade des tensions irano-israéliennes, spécialement en raison de la présence de ses militaires en Syrie. Dans le cadre des tentatives russes d’apaiser les tensions dans la région, le vice-ministre des Affaires étrangères de Russie par intérim Sergueï Ryabkov s’est récemment rendu à Téhéran pour discuter de la situation au Proche-Orient avec son homologue iranien, Abbas Araghchi.

L’entité sioniste a annoncé jeudi à l’aube avoir frappé des «dizaines de cibles militaires iraniennes» en Syrie en réponse à des tirs de roquettes contre ses bases militaires sur les hauteurs du Golan.

Les systèmes de défense antiaérienne syriens ont abattu plus de la moitié des 70 missiles tirés par « Israël », selon le ministère russe de la Défense.

Source: Sputnik