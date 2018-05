Les avions de combat israéliens ont frappé samedi soir, à plusieurs reprises, le nord de la bande de Gaza, rapporte le journal Palestine al-Youm.

Rien n’a encore filtré sur les éventuelles pertes de ces attaques.

Le porte-parole de l’armée d’occupation israélienne Avichay Adraee a prétendu que les avions israéliens avaient visé des sites du Hamas.

Il a ajouté que les explosions entendues dans la région étaient dues aux frappes aériennes de l’armée israélienne qui visait des positions du Hamas près du point de passage d’Erez, au nord de la bande de Gaza.

D’après les médias palestiniens, l’armée israélienne a effectué au moins 8 frappes à l’aide de son artillerie et de ses drones.

Décès d’un adolescent palestinien

Cette frappe intervient après le septième vendredi consécutif marqué par des manifestations de milliers de Palestiniens le long de la frontière entre la bande de Gaza et la Palestine occupée.

Un adolescent palestinien blessé vendredi par des tirs de soldats israéliens lors de manifestations à la frontière entre la bande de Gaza et ‘Israël’ est décédé samedi, a annoncé le ministère de la Santé dans cette enclave.

L’adolescent âgé de 15 ans, avait été atteint la tête près de Rafah dans le sud de la bande de Gaza, a-t-on précisé de même source.

Ce décès porte à 54 le nombre de Palestiniens tués en martyr depuis le début le 30 mars du mouvement de contestation appelé « la grande marche du retour ».

Des milliers de Palestiniens sont attendus près de la barrière de sécurité lundi, date à laquelle l’ambassade des Etats-Unis doit être transférée de Tel-Aviv vers la ville d’AlQuds Jérusalem occupée.

Le seul point de passage de marchandises fermé par ‘Israël’

Par ailleurs, les autorités d’occupation ont annoncé samedi la fermeture jusqu’à nouvel ordre du seul point de passage de marchandises vers la bande de Gaza, soumise à un blocus israélien.

La fermeture du point de passage de Kerem Shalom, qui entrera en vigueur dimanche, sous prétexte « des destructions et des incendies provoqués du côté palestinien de ce point de passage par des dizaines de manifestants ».

La fermeture du point de passage va aggraver la situation déjà très précaire de la bande Gaza soumise à un sévère blocus d’Israël depuis plus de dix ans, et où plus des deux tiers de la population dépendent de l’aide humanitaire.

« Le point de passage restera fermé jusqu’à ce que les dégâts soient réparés », a prétendu l’armée d’occupation, estimant que le terminal permettant d’approvisionner la bande de Gaza en carburant est dorénavant inutilisable en raison des destructions.

L’Egypte, dont la frontière avec Gaza est fermée la plupart du temps, a ouvert samedi son point de passage pour quatre jours.

Avec AFP + PressTV