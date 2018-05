La nuit de vendredi à samedi ne s’est pas passée en douce dans la ville occupée de Haïfa où les habitants palestiniens et des militants de paix israéliens ont insisté pour marquer leur solidarité avec leurs concitoyens dans la Bande de Gaza. Selon la télévision libanaise satellitaire al-Mayadeen, ils sont descendus dans les rues, malgré le déploiement des forces policières de l’occupation israélienne.

Ils ont scandé des slogans de soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza qui ont été le lundi 14 mai dernier, victimes d’un massacre qui a couté la vie à 63 d’entre eux, en plus des 2700 blessés. Ils ont aussi dénoncé la complicité des régimes arabes avec l’occupation israélienne.

Des heurts ont alors eu lieu et 21 Palestiniens ont été arrêtés. Les deux députés palestiniens de la Knesset Hanine al-Zoebi et Jamal Zahalkat qui étaient présents dans la manifestation ont eux aussi fait l’objet d’agressions israéliennes. Des militants israéliens pour la paix étaient également présents et se sont fait molestés.

L’un des manifestants a déclaré pour al-Mayadeen : « nous nous sommes rassemblés aujourd’hui et ce n’est pas notre premier rassemblement, depuis la tuerie commise par Israël à Gaza. Nous essayons de nous rassembler et de faire entendre notre voix a un moment où les Etats arabes nous ont abandonnés et nous n’avons personne d’autre que Dieu pour lui adresser nos invocations. Nous n’avons que Lui. Nous avons perdu espoir dans tous les Etats arabes ».

« C’est vrai que nous ne sommes qu’un petit nombre mais nous voulons quand même offrir le peu que nous avons à nos frères à Gaza qui sont enfermés dans une grande prison dans des conditions lamentables et qui sont prêts à donner leur vie et leur âme », a-t-il poursuivi.

Ce samedi matin, indique le correspondant d’al-Mayadeen, l’atmosphère était empoisonnée dans la ville de Haïfa.