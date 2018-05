Un journaliste israélien, Simon Arann, a publié sur son compte twitter une photo montrant la représentante d’Israël Ofra Abramovic et celle des Emirats Maythaa al-Orfi.

La représentante des Emirats posait souriante aux côtés de Mme Abramovic, lors d’une conférence internationale à Botswana sur la promotion de la femme et son intégration dans le sport.

Aran a posté au dessous de cette photographie : « Il y avait 1200 délégations sportives féminines issus de 40 pays du monde et des pays du Golfe. Sur cette photo, les représentantes d’Israël et d’Abou Dhabi ».

La publication de cette photo a été saluée par les internautes israéliens qui ont fait part d’un pas en avant vers la normalisation des relations avec les Emirats.

Rappelons qu’une équipe émiratie et bahreïnie a participé ces derniers jours à une course à vélo en « Israël », organisé à l’occasion des 70 ans de la création de l’entité sioniste et de l’usurpation de la Palestine.

Mécontents de la normalisation israélo-émiratie, des Palestiniens originaires de la ville d’AlQuds occupée ont lancé un hashtag sur les réseaux sociaux # nous n’avons pas faim # en allusion aux plats pour rompre le jeune présentés par les Emirats aux Palestiniens.

Traduit à partir d’AlQuds al-Arabi