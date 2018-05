Le chef du mouvement de résistance yéménite, Ansarullah, a affirmé que les Yéménites étaient capables de faire échouer une opération militaire coordonnée par la coalition sous commandement saoudien au sud du port stratégique de Hodeïda.

« Notre peuple saura se dresser avec force face à l’agression sur la côte » ouest du Yémen, a affirmé Sayed Abdel Malek Al-Houthi dans un discours télévisé retransmis dans la nuit de dimanche à lundi par la chaîne Al-Massirah.

Sayed al-Houthi a expliqué qu’ « il s’agit d’une bataille américaine par excellence, dirigée directement, depuis Ryad, par des officiers américains et britanniques qui coordonnent avec des officiers saoudiens et émiratis à Mokha (ouest du Yémen) « .

Et d’ajouter: Les envahisseurs « sous-estiment la vie de leurs mercenaires en les dépêchant sur le front de bataille de la côte ouest, afin de mener des opérations militaires enfantines dont le but est de les filmer près d’un panneau de route ».

« L’ennemi peut ouvrir un front à Hodeïda, mais il lui sera impossible de remporter la bataille », a souligné le numéro un d’Ansarullah, expliquant que les « infiltration des forces adverses peuvent être contenues et tansformées en une menace pour les envahisseurs ».

Les Emirats arabes unis, pilier de la coalition avec l’Arabie saoudite, encadre des milices yéménites proches du président démissionnaire Abed Rabbo Mansour Hadi qui ont intensifié une offensive au sud de la ville portuaire de Hodeïda.

L’objectif est d’avancer en direction du port de Hodeïda qui est aux mains des forces yéménites. La coalition prétend que ce port est un point de départ pour des attaques yéménites contre ses navires en mer Rouge.

Des mercenaires tués et capturés sur le front ouest

Dans ce contexte, les combattants de l’armée et d’Ansarullah ont avorté une progression des mercenaires appuyés par la coalition vers deux positions yéménites sur le front ouest.

Une source militaire citée par AlMasirah a précisé que les forces yéménites ont détruit deux chars et 3 pick-up militaires tuant et blessant les soldats à bord.

Dimanche le média de guerre des forces yéménites a publié une vidéo et des images des pertes infligées, ces derniers jours, aux mercenaires de la coalition sur ce même front. Des dizaines de mercenaires ont été tués, blessés ou capturés après l’échec de leur progression.

Par ailleurs, les francs tireurs yéménites ont annoncé avoir liquidé 18 soldats saoudiens et mercenaires sur le front de Jizane, au sud de l’Arabie.

Le drapeau émirati piétiné à Aden

Prince héritier émirati, Mohamad ben Zayed

Par ailleurs à Aden au sud du Yémen, des protestataires ont arraché et piétiné, dimanche, le drapeau émirati et les photos du prince héritier d’Abou Dhabi, dans une des rues de cette ville méridionale. Les protestataires ont promis de lutter contre la présence émiratie dans la ville. Cet incident intervient après l’arrestation d’un dirigeant sudiste, Walid Idrissi, par des milices pro-émiraties. Idrissi est accusé d’avoir écrit sur les murs du port d’Aden : « A bas l’occupation émiratie » et « nous ne savons pas qui a vendu la patrie, mais nous savons qui a reçu le prix ».

AlMasirah + AlQuds al-Arabi + AFP