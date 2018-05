Le Liban a lancé l’opération d’extraction de son pétrole et de son gaz à partir de ses côtes après que les autorités aient accordé l’approbation lundi sur un plan présenté par le consortium Total , ENI et Novotek, a rapporté la chaine satellitaire libanaise alMayadeen .

Le ministre de l’Énergie et de l’Eau, Cesar Abou Khalil a déclaré dans un communiqué que « l’extraction de notre pétrole a commencé après avoir obtenu l’approbation des autorités », ajoutant que « le Liban espère inaugurer un second tour d’exploration marine pour le pétrole et le gaz d’ici la fin de 2018 ou au début 2019 ».

M.Abou Khalil a également souligné que « les puits d’exploration seront creusés dans les zones à fort potentiel pour la découverte de quantités commerciales basées sur des études sismiques », indiquant que « l’exploration dans les deux régions 4 et 9 se poursuivra pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans, sachant que le premier puit sera creusé en 2019, à condition que tous les administrations ministèrielles délivrent les permis dans leurs délais et sans retard ».

Il est à noter que la zone 9 fait partie d’une zone contestée avec l’entité sioniste. Le consortium a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de creuser dans des zones contestées.

Le Liban ne pourra connaitre la dimension de ses réserves avant le début des forages.

En février, le Liban a signé son premier accord d’exploration et de production de pétrole et de gaz offshore dans les zones 4 et 9 au large de la côte libanaise avec le consortium.

Source: Médias