Le communiqué de presse suivant a été envoyé à Mondoweiss concernant deux actions en faveur du droit au retour qui ont été prises par des groupes juifs en Israël aujourd’hui :

Aujourd’hui, à 6 heures du matin, un groupe anonyme de militants juifs israéliens, se qualifiant eux-mêmes de « RETURN » (« RETOUR »), a accroché des photos des martyrs de la Grande Marche du Retour sur la barrière d’apartheid de Gaza. La manifestation a été organisée pour dénoncer les exécutions extrajudiciaires par Israël de manifestants pendant la Grande Marche du retour, y compris des journalistes, des médecins et des manifestants non armés.

L’action a été inspirée par un appel à la solidarité internationale lancé par la Grande marche du retour de Gaza. Les activistes de RETURN ont accroché des portraits de Gazaouis assassinés par les forces israéliennes, y compris le portrait maintenant iconique de la jeune secouriste Razan Al Najjar.

Plus tôt cette semaine, le professeur de Gazan Haider Eid a écrit : « le slogan de la Grande Marche du Retour est « Je veux rentrer chez moi ». Soixante-dix pour cent des Palestiniens de Gaza sont des réfugiés des villes et villages d’Israël… Il est temps pour le monde entier de se lever et d’agir – d’imposer des sanctions aux industries israéliennes jusqu’à ce que les Palestiniens obtiennent la liberté, les droits civils et la justice.

L’un des activistes de RETURN a déclaré : « Les Palestiniens assiégés à Gaza sont en train de rentrer chez eux, vers les villages et les villes d’où ils ont été expulsés. Ils marchent hors du désert qu’Israël a transformé en Gaza et c’est pour cela que l’armée d’occupation israélienne les assassine de sang-froid. Le courage et le sacrifice de ces personnes nous demandent à tous de nous lever et d’assurer la fin de l’impunité israélienne. L’apartheid doit cesser et c’est nous qui devons y mettre fin. »

Plus tard ce matin, des affiches d’Akhmad Al-‘Adinie, dont la famille a été expulsée de Bir As-Saba et Abd Al-Qadr Al-Khawajry, dont la famille a été expulsée de Bureir, et qui ont été assassinées par des soldats israéliens alors qu’ils tentaient de rentrer chez eux, ont été affichées près de la mosquée de Bir AsSaba, en l’honneur de leur persévérance et de leur dévotion. Le groupe appelle au retour de tous les réfugiés palestiniens à Gaza et ailleurs.

Source: le blog Sam la touche