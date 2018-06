L’enrôlement de l’ancien ministre israélien de l’Énergie, Gonen Segev, par les services de renseignement iraniens serait une victoire pour Téhéran, c’est ce qu’a estimé le quotidien israélien Haaretz.

« Si les accusations contre Gonen Segev sont vraies, elles montrent à quel point Israël est important pour l’Iran et soulèvent des questions sur le contre-espionnage israélien », a écrit le journal.

L’auteur de l’article a ajouté qu’un ministre du cabinet enrôlé par les services iraniens aurait pu leur donner des informations sensibles qu’ils ne pouvaient pas collecter sur Internet.

Haaretz a critiqué ensuite les services secrets israéliens et leur fiasco en ce qui concerne l’ancien ministre de l’Énergie. L’auteur ajoute : « Personne ne sait comment Gonen Segev a établi des liens avec les services iraniens et quelles informations il leur a données. Nous ne savons même pas quand et comment il a été arrêté et transféré en Israël. »

Selon le quotidien israélien, l’affaire d’espionnage de l’ancien ministre de l’Énergie montre à quel point les Iraniens se sont focalisés sur « Israël ». L’auteur de l’article conclut que l’Iran et le Hezbollah utilisent diverses méthodes pour collecter des informations.

Gonen Segev, ancien député et ministre, âgé de 62 ans, est accusé d’être un agent actif au profit des services de renseignement iraniens.

Gonen Segev, ministre de l’Énergie et des Infrastructures entre 1995 et 1996, a été arrêté en mai à l’aéroport à Tel-Aviv, après avoir été refoulé de Guinée équatoriale en raison d’une précédente condamnation pour trafic de drogue.

Selon le Shin Bet, le service de sécurité intérieur du régime israélien, Gonen Segev aurait rencontré ses contacts iraniens à de multiples reprises dans différents pays et leur aurait transmis des informations sur la sécurité et les ressources énergétiques en « Israël ».

Source: Avec PressTV