Donald Trump était arrivé à la Maison Blanche avec la promesse de réconcilier l’Amérique avec la Russie. Dans un contexte encore dégradé un an et demi après, le milliardaire républicain tiendra son premier sommet bilatéral avec Vladimir Poutine le 16 juillet à Helsinki, en terrain neutre.

En préparation depuis des mois, la rencontre entre les deux chefs d’Etat, qui ne se sont vus qu’en marge de réunions internationales, a enfin une date et un lieu, annoncés simultanément jeudi par le Kremlin et la Maison Blanche.

Près de dix ans après la « relance » voulue par Barack Obama et qui a tourné à l’échec, elle constitue une nouvelle tentative de réchauffer des relations qui n’ont jamais été aussi mauvaises depuis la Guerre Froide entre la Russie et les Etats-Unis.

La rencontre intervient aussi dans un contexte où Donald Trump fait bouger les lignes diplomatiques en se brouillant avec ses alliés européens au G7 ou en rencontrant le leader nord-coréen Kim Jong Un.

Lors de cette rencontre seront abordés « l’état actuel et les perspectives de développement des relations russo-américaines » ainsi que les principaux sujets internationaux, a indiqué le Kremlin dans un communiqué.

« Les deux leaders vont discuter des relations entre les Etats-Unis et la Russie ainsi que d’un certain nombre de sujets liés à la sécurité nationale », a précisé de son côté la Maison Blanche.

Affirmant mercredi soir son intention d’évoquer notamment les crises en Syrie et en Ukraine avec son homologue, Donald Trump s’est montré prudemment optimiste: « Peut-être que cela aboutira à des choses positives », « beaucoup de bonnes choses peuvent intervenir lorsqu’on rencontre les gens ».

Source: Avec AFP