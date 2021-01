L’ancien Premier ministre israélien Ehud Barak estime que le contrôle sur l’Iran s’est affaibli, et qu’il se trouve dans une position plus avancée en termes de production de missiles, ainsi qu’en termes d’enrichissement d’uranium et de contrôle en Syrie.

Dans une interview accordée à la chaîne 12 israélienne que la décision de l’Iran d’enrichir de l’uranium à 20% est « inquiétante et pas bonne ».

Selon lui, « cela ne serait pas arrivé sans l’attaque de Netanyahu contre Obama, car elle sabote et n’aide pas».

Le porte-parole du gouvernement iranien Ali Rabii a déclaré le lundi 4 janvier que son pays a commencé à enrichir de l’uranium de 20% » sur le site nucléaire de Fordo connu sous le nom de « complexe Ali Mohammadi ».

La décision iranienne est intervenue à la suite de l’assassinat du scientifique iranien Mohsen Fakhrizadeh, lorsque le parlement iranien a voté le 29 novembre 2020 en faveur d’obliger le gouvernement à augmenter le niveau d’enrichissement d’uranium. Un nouveau développement qui fait suite à la décision précédente de l’Iran de réduire ses obligations au titre de l’accord nucléaire de 2015 en réponse au retrait américain de celui-ci. .

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a commenté la décision iranienne, en affirmant « qu’Israël ne permettra pas à l’Iran de produire des armes nucléaires ».

De son côté, le journal israélien Jerusalem Post a rapporté que l’augmentation du niveau d’enrichissement d’uranium de 20% « est un grand pas en avant vers la bombe nucléaire », estimant que « c’est l’étape la plus importante prise par la République islamique depuis l’accord nucléaire de 2015 ».

Un expert nucléaire israélien lui a assuré que la décision iranienne peut conduire à une réduction de la pénétration nucléaire de Téhéran à 6 semaines.

« Six semaines seront nécessaires pour que l’enrichissement de 20% atteigne le niveau de la militarisation de l’uranium de 90% », a expliqué David Albright, un expert nucléaire israélien et chef de l’Institut pour la science et la sécurité internationale.

Source: Médias