Le Ministère syrien des Affaires étrangères a estimé que l’augmentation des attaques de missiles israéliennes contre la Syrie, de ceoncert avec les attaques terroristes contre les convois civils dans la Badia syrienne, sont la preuve d’une coordination entre Israël, la Turquie, les États-Unis et les organisations terroristes.

Depuis le mois d’avril dernier, Daech a multiplié ses attaques dans le désert de la badia syrienne , aussi bien contre des convois militaires que les convois de pétrole et blé en provenance de l’Est syrien et de Hassaké.

Dans une lettre adressée à la fois au Secrétaire général des Nations Unies et au Président du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Ministère syrien des AE a indiqué que les tirs de missiles israéliens en provenance du Golan syrien occupé vers les régions du sud visent à réaliser les objectifs du terrorisme israélien et takfiriste communs.

Le Ministère des AE a ajouté que « la Syrie appelle une fois de plus le Conseil de sécurité à assumer ses responsabilités dans le cadre de la Charte des Nations Unies, dont la plus importante est le maintien de la paix et de la sécurité internationales ».

« Le début de l’année 2021 constitue une nouvelle occasion pour prendre des mesures fermes et immédiates afin d’empêcher la répétition des attaques terroristes israéliennes et d’obliger Israël à respecter ses décisions relatives à l’Accord de séparation des forces et à lui demander des comptes sur son terrorisme et ses crimes ».

Le Mercredi 6 janvier, les défenses aériennes syriennes ont affronté des missiles israéliens au sud de la capitale Damas.

Quelques jours plus tôt, l’ennemi israélien a tiré des missiles depuis le nord de la ville libanaise de Tripoli vers la région syrienne de Masyaf.