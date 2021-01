Le Hezbollah a publié, le samedi 15 janvier, un communiqué condamnant les nouvelles sanctions américaines contre le sanctuaire sacré de l’Imam Reda (le 8ème Imam, descendant du prophète Mohammad ‘S’) dans la ville sainte de Mashhad, en plus de la campagne américaine contre les forces de mobilisation populaire en Irak, le Hachd Chaabi.

Pour le Hezbollah, « il semble que le taux de folie et de haine a augmenté de façon spectaculaire chez le secrétaire d’État américain à l’approche des derniers jours du mandat présidentiel. Il a répandu sa haine flagrante dans plus d’une direction ».

« L’inscription du sanctuaire sacré de l’Imam Reza (S) et son directeur sur la liste terroriste est un acte totalement sans précédent. C’est un lieu de culte sacré visité par des millions de musulmans et a une profonde position spirituelle dans leur conscience et leurs croyances. Cette démarche insensée est une offense à l’Islam, et à ses valeurs spirituelles et divines, qui va au-delà de la politique et des différences politiques. Il s’agit d’une hostilité explicite envers les religions et les croyances religieuses. Cet acte exprime le niveau de décadence morale et intellectuelle atteint par le département d’État américain et l’administration américaine ».

Le Hezbollah a en outre estimé que « les objectifs de l’impitoyable campagne américaine contre les forces de mobilisation populaire en Irak (Hachd Chaabi) est devenue claire et les buts bien connus, car le Hachd représente une garantie pour l’unité de l’Irak et l’élément le plus fort face à Daesh et au terrorisme takfiriste.

Source: AlManar