Le nouveau président américain Joe Biden doit lever « sans conditions » les sanctions imposées par son prédécesseur à Téhéran s’il veut sauver l’accord sur le nucléaire, avertit le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, dans une tribune publiée vendredi 22 janvier dans la revue américaine Foreign Affairs.

« Le nouveau gouvernement américain peut encore sauver l’accord mais seulement s’il peut agréger à Washington une véritable volonté politique permettant de montrer que les Etats-Unis sont prêts à être un partenaire fiable pour un effort collectif », écrit-il.

« Le gouvernement (Biden) doit commencer par supprimer sans conditions toutes les sanctions imposées (à l’Iran) depuis l’arrivée au pouvoir de Trump », ajoute-t-il.

« En retour, l’Iran annulera toutes les mesures correctives qu’il a prises dans le sillage du retrait (des Etats-Unis) de l’accord », assure M. Zarif, qui met aussi en garde contre toute tentation du nouveau président américain de vouloir « arracher des concessions » à l’Iran.

En 2015, l’Iran et le Groupe des Six (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie et Allemagne) ont conclu à Vienne un Plan d’action global commun censé régler la question nucléaire iranienne après douze années de tensions.

Ce pacte offre à l’Iran un allègement des sanctions internationales le visant en échange d’une limitation drastique de son programme nucléaire et de garanties prouvant qu’il ne cherche pas à acquérir la bombe atomique.

Mais il menace de voler en éclats depuis que l’ex-président Donald Trump en a sorti unilatéralement les Etats-Unis en 2018, rétablissant du même coup les sanctions américaines que l’accord avait permis de lever.

Source: Avec AFP