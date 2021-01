L’ennemi isréalien a violé l’espace aérien , terrestre et maritime ce Dimanche, une activité ennemie qui hausse les tensions entre le Liban et l’entité sioniste.

En termes de violations aériennes : Des avions de combat israéliens ont à nouveau survolé dimanche le Liban et ont notamment été observés et entendus dans le Sud et à Beyrouth.

En effet, l’aviation israélienne ennemie a survolé à basse altitude les régions de Hasbaya, Saida, Jezzine, Aarqoub, et du Golan occupé, a rapporté ANI .

En termes de violations terretsres : Une patrouille de militaires israéliens a franchi dimanche matin le point de passage entre « Israël » et le Liban, au niveau de la rivière Wazzani dans la région de Marjeyoun, rapporte l’Agence nationale d’Information (Ani, officielle). Les soldats ont effectué une inspection du périmètre face aux kibboutz localisés près de la frontière et ont volé sept vaches libanaise avant de retraverser le point de passage dans l’autre sens.

Enfin, en termes de violations maritimes : Le commandement de l’armée libanaise a rapporté dans un communiqué que «Entre le 23/01/2021 à 18.08 et le 24/1/2021 à 16h20, 3 violations maritimes des eaux territoriales libanaises au large de Ras Naqoura ont été enregistrées, sur une distance maximale d’environ 130 mètres. Les fregates ennemies ont lancé 4 bombes éclairantes au-dessus des eaux territoriales ».

Le communiqué a souligné que « la question des violations fait l’objet d’un suivi en coordination avec les forces intérimaires de l’ONU au Liban ».

Source: Al-Manar