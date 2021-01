Joe Biden juge que la solution à deux Etats « est le seul moyen » de parvenir à un règlement du conflit israélo-palestinien, a dit mardi 26 janvier la porte-parole de la Maison blanche.

La « solution à deux Etats reste le seul moyen d’aller de l’avant », estime Joe Biden, investi il y a six jours à la présidence, a déclaré la porte-parole Jen Psaki.

Richard Mills, le représentant américain auprès des Nations Unies, a également annoncé devant le Conseil de sécurité que plusieurs décisions de l’administration précédente concernant le Proche-Orient allaient être abrogées.

Dans le cadre d’un plan de paix controversé mis au point par Jared Kushner, gendre et conseiller diplomatique de Donald Trump, les Etats-Unis ont proposé l’an dernier de reconnaître la souveraineté israélienne dans les colonies juives de la Cisjordanie occupée, ce qui compromettrait la création d’un Etat palestinien continu avec l’est d’AlQuds pour capitale.

Selon Richard Mills, Washington va désormais exhorter le gouvernement israélien et l’Autorité palestinienne à « éviter les mesures unilatérales qui rendent une solution à deux États plus difficile, comme l’annexion de territoire, les activités de colonisation, la démolition, l’incitation à la ‘violence’ et l’indemnisation des personnes emprisonnées pour des actes de ‘terrorisme’ ».

UNRWA

« Nous espérons qu’il sera possible de (…) développer lentement les compétences des deux côtés pour créer un environnement dans lequel nous pourrons à nouveau être en mesure de contribuer à faire avancer une solution », a-t-il poursuivi.

La contribution américaine au financement de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA), réduite de 360 millions de dollars sous le mandat de Donald Trump, sera selon lui rétablie.

Source: Avec Reuters