Les 18 éléments terroristes de la milice wahhabite takfiriste Daech qui ont été arrêtés ont reconnu avoir voulu préparer des attentats terroristes, a assuré une source sécuritaire libanaise.

« Ils ont avoué avoir organisé des réunions dans plusieurs endroits pour dissiper les doutes sur eux », a ajouté la source.

Le lundi 1er février, l’armée libanaise a réalisé un coup de filet dans la localité libanaise Aarsale, située dans la Békaa, au nord du Liban. Elle y a perquisitionné plusieurs maisons où des armes ont été retrouvées et confisquées.

« Le groupe est formée de Libanais et de Syriens qui appartiennent à l’organisation terroriste Daech », a indiqué le communiqué de l’armée.

Et d’ajouter : « les arrêtés ont avoué leur soutien et leur appartenance à cette organisation terroriste et d’avoir planifié des attentats terroristes ».

Ces arrestations interviennent au moment où les activités de cette milice wahhabite terroriste ont connu une résurgence en Syrie et en Irak

