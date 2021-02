Le membre du Conseil politique suprême au Yémen, Mohammad Ali Al-Houthi, a qualifié de « propagande médiatique les appels de paix lancés par les pays de l’agression américaine, britannique, saoudienne et émiratie alors qu’ils poursuivent leur agression et leur blocus contre le Yémen ».

Et d’ajouter : « l’arrêt de la guerre et la levée du blocus doivent être annoncée par le quartet des pays de l’agression, comme ce fut le cas lorsque le début de l’agression a été annoncée depuis les USA ».

Les propos de M.Houthi interviennent après les appels des pays de la coalition saoudo-émirati-américano-britannique à l’arrêt de la guerre, en « jouant le rôle de la victime plutôt que du tueur ».

De son côté, le porte-parole d’Ansarullah Mohammad Abdel Salam a affirmé que « celui qui devrait mettre fin immédiatement à ses attaques est l’agresseur criminel ».

Et d’ajouter : « La Grande-Bretagne et les autres doivent se souvenir qu’ils poursuivent leur agression et qu’ils imposent toujours le blocus contre le peuple yéménite, et quiconque devrait arrêter immédiatement ses attaques est l’agresseur criminel ».

« Quant au défenseur, il est sur la bonne voie, et il doit être blâmé moralement, nationalement et humainement s’il arrête (ses opérations contre l’envahisseur) avant la fin de l’agression et du blocus », a expliqué M.Abdel Salam.

Le porte-parole d’Ansarullah répondait au tweet de l’ambassadeur britannique qui appelait à la fin des «attaques» contre Ma’reb et Al-Jawf, et à prouver le sérieux du désir de la paix.

Source: Traduit à partir d'AlMasirah