Le conseiller d’Etat et ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, a exhorté mercredi les Etats-Unis à suivre la tendance historique vers la multi-polarité dans le monde et la démocratie dans les relations internationales.

M. Wang a tenu ces propos lors de sa participation à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN et de la Chine par liaison vidéo.

Il a déclaré que les divergences et les contradictions entre la Chine et les Etats-Unis ne résident ni dans le pouvoir ou le statut, ni dans les conflits de systèmes sociaux. La question est plutôt de défendre le multilatéralisme ou l’unilatéralisme, et de promouvoir une coopération gagnant-gagnant ou des jeux à somme nulle.

Dans l’ère de la mondialisation, tous les pays font désormais partie d’une communauté aux intérêts communs. Toute tentative unilatérale d’intimidation visant à conserver une position de monopole, à saboter les réalisations d’autres pays en matière de développement, ou à éradiquer l’espace de développement d’autres pays est vouée à l’échec, a déclaré M. Wang.

La Chine n’a pas l’ambition de chercher l’hégémonie, encore moins de remplacer les Etats-Unis, a-t-il déclaré. Toutefois, la Chine préservera résolument ses intérêts en matière de souveraineté, de sécurité et de développement.

Pendant ce temps, la Chine est prête à communiquer avec les Etats-Unis à travers le dialogue pour pousser la partie américaine à suivre la tendance historique marquée par la multi-polarité dans le monde et la démocratie dans les relations internationales, ainsi qu’à envisager et à gérer correctement les relations sino-américaines.

En ce qui concerne la coopération avec les pays de l’ASEAN, M. Wang a indiqué que la Chine est disposée à travailler avec eux pour promouvoir activement les échanges et la coopération dans la période post-pandémique, à faire face conjointement aux défis mondiaux et régionaux, et à favoriser une communauté de destin Chine-ASEAN plus étroite.

M. Wang a proposé d’unir les efforts pour l’emporter sur l’épidémie, promouvoir la reprise économique régionale, favoriser le développement durable, et améliorer la planification à long terme de la coopération Chine-ASEAN.

Source: Médias