Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Said Khatibzadeh, a fermement démenti les rumeurs qui ont accusé Téhéran d’être impliqué dans l’attaque d’Erbil dans la nuit de lundi à mardi .

« La stabilité et la sécurité de l’Irak sont très importantes pour la région et ses voisins. L’Iran rejette toute action qui porterait atteinte stabilité et sécurité » a assuré M. Khatibzadeh, selon lequel ces rumeurs qui lient l’attaque à l’Iran sont une « tentative suspecte et condamnée ».

Il a souligné que l’Iran a appelé le gouvernement irakien à mener l’enquête nécessaire pour découvrir les auteurs et traiter avec eux.

C’est une nouvelle faction inconnue se faisant appeler les «Saraya Awliya al-Dam» (Brigades des Gardiens du sang) qui a revendiqué la responsabilité de l’opération qui a visé les forces de la coalition dirigée par Washington à l’aéroport d’Erbil et à la base de Harir, dans le Kurdistan irakien.

Dans un communiqué, ce mouvement a qualifié l’opération de « spécifique » et a annoncé que 24 roquettes avaient été dirigées vers la base américaine Harir à une distance de 7 kilomètres.

Il a souligné que les missiles ont atteint leurs cibles avec précision assurant que le système CRAM ne les a pas interceptés, ce qui a causé de graves dommages et blessures.

À la suite de l’opération, la coalition dirigée par Washington a admis qu’un entrepreneur avait été tué et 5 blessés, en plus d’un soldat américain.

Selon les médias, l’aéroport d’Erbil a été temporairement fermé, et les forces de sécurité de la région ont annoncé avoir trouvé le véhicule à partir duquel les missiles avaient été lancés, sans préciser son emplacement.

Source: Médias