Le général cubain à la retraite Fabian Escalante a confirmé que les présumées attaques acousitiques contre des diplomates américains à Cuba sont l’œuvre de la CIA, afin de donner « un prétexte pour rompre les liens avec La Havane et justifier plus de 200 mesures » qui ont été prises contre l’île pendant le mandat de Donald Trump.

En 2016 et 2017 , 44 diplomates Américains et Canadiens et membres de leurs familles se trouvant à La Havane ont ressenti des malaises : migraines, nausées, perte d’audition, lésions cérébrales légères. Il a été question que ces malaises seraient dus à une « attaque sonique » (ou acoustique). Pour le gouvernement américain, ils ont été victimes d’une attaque délibérée d’origine inconnue. Alors que Cuba rejette toute responsabilité.

Pour le haut-officier cubain qui est aussi chercheur sur les questions de sécurité de l’Etat: « Vous ne pouvez pas trouver ce qui ne se trouve pas là, car ces attaques provenaient des opérations de la CIA. »

Lors d’un entretien avec l’agence cubaine Prensa Latina, il s’est interrogé comment l’émission des ondes sonores affectaient-elles certaines personnes et n’en affectaient pas d’autres ?

Accusant les États-Unis d’utiliser ces politiques dans le cadre de la guerre psychologique habituelle contre l’île des Caraïbes.

Selon le magasine français l’Express, Washington n’a jamais établi publiquement la nature du phénomène, ni confirmé qu’il pourrait s’agir d’énigmatiques « attaques acoustiques » ou micro-ondes, comme la presse américaine s’en est fait l’écho, sans toutefois apporter aucune preuve.

Le site Internet de l’Agence américaine de sécurité nationale a révélé que les prétendues attaques sonores « sont restées un mystère jusqu’à présent », alors que le document interne du département d’État américain, récemment déclassifié, indique que 18 mois après les événements « , il ne savait pas ce qui s’était passé ou la raison de ce qui s’est passé ou qui a fait ça.

Interrogé sur l’actuelle administration américaine, le général cubain s’attend à ce qu’elle « tente de lever certaines des restrictions » imposées par Trump à La Havane, telles que les transferts financiers pour les familles et les vols d’avions, ainsi que la réactivation des consulats et des ambassades dans les deux pays, et la conclusion de certains accords.

