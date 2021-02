Le ministre israélien de la guerre, Benny Gantz, a condamné mardi soir 23 février les projets du Premier ministre Benjamin Netanyahu visant à offrir des doses de vaccins excédentaires contre le Covid-19 à certains pays, en échange de faveurs diplomatiques supposées.

« Le fait que Netanyahu fasse du commerce avec les vaccins des citoyens israéliens, qui ont été payés avec leurs impôts, montre qu’il pense qu’il dirige une monarchie et non un État », a fustigé le ministre dans un message publié sur Twitter et cité par les médias israéliens.

« Seul un besoin sécuritaire, diplomatique ou médical urgent pourrait justifier un tel processus et Netanyahu doit le présenter au public, ou au moins faire approuver [ses projets] par les autorités compétentes », a-t-il ajouté.

L’entité sioniste devrait livrer prochainement des doses du vaccin Pfizer/BioNTech non-utilisées au Honduras et à d’autres pays qui se sont récemment rapprochés de Tel Aviv.