Selon le site web de la télévision israélienne i24NEWS, la campagne électorale israélienne pour les prochaines législatives est suivie de très près En Arabie saoudite.

Citant un proche de la famille royale saoudienne, elle rapporte que les saoudiens espèrent qu’il n’y aura pas d’alternance politique.

« Netanyahou est le fer de lance du combat contre l’Iran. Nous sommes inquiets qu’il soit remplacé par le leader de l’opposition », a dit cette source saoudienne pour le site en question.

Elle affirme de plus qu’ils connaissent et apprécient le Premier ministre israélien Netanyahu et sa politique de rapprochement avec les pays du Golfe sur le dossier iranien.

« Il n’est pas seulement apprécié par le régime mais aimé. Il est incroyable, il dispose du charisme nécessaire et sait ce qu’il fait. Nous sommes très inquiets d’une éventuelle élection du chef de l’opposition et d’un changement de politique », en référence au leader de Yesh Atid, Yaïr Lapid.

Ces propos ont été confirmés par un autre proche du pouvoir, selon lequel la famille royale voit en Netanyahu le « fer de lance » du combat contre l’Iran, sans pouvoir l’exprimer publiquement, indique i24NEWS.

Selon la chaine israélienne, cette peur d’une alternance politique en Israël et d’un changement de politique israélienne se renforce suite à la politique menée par les Etats-Unis après l’élection de Joe Biden, en opposition avec la diplomatie de l’administration Trump.

Les prochaines élections israéliennes de 2021 auront lieu le 23 mars prochain. Elles sont organisées de manière anticipée pour la quatrième fois consécutive en moins de deux ans à la suite de l’échec de la Knesset à adopter un budget pour 2020.

Source: Médias