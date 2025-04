Des frappes aériennes américaines ont ciblé mercredi la partie orientale de la ville de Saada, dans le nord du Yémen, selon le correspondant d’Al-Manar.

L’agression américaine a également visé Ras Issa dans le district al-Salif, au nord-ouest du gouvernorat d’Al-Hodeidah, avec une frappe aérienne, tuant une personne et en blessant une autre, selon notre correspondant.

Plus tôt dans la journée, la coalition dirigée par les États-Unis a renouvelé ses attaques contre le gouvernorat d’Al-Hodeidah, ciblant un réservoir d’eau dans le district d’Al- Mansoura, quelques heures après avoir ciblé le bâtiment de la Water Corporation dans le même district.

Les médias locaux ont souligné que « le ciblage du réservoir d’eau d’Al-Sanif, en plus du ciblage antérieur du projet d’eau et du bâtiment dans le district de Mansouriya, a entraîné la perturbation du service d’eau pour plus de 50 000 citoyens de la région ».

Hier soir, mardi, l’agression américaine a ciblé le projet d’eau et le bâtiment dans le district de Mansouriya, tuant quatre ouvriers et en blessant un autre.

Mardi soir, des avions américains ont lancé une série de frappes aériennes sur plusieurs localités du Yémen. Trois frappes aériennes ont ciblé la région de Washha dans le gouvernorat de Hajjah, au nord-ouest du Yémen, et deux frappes aériennes consécutives ont ciblé le gouvernorat de Saada, au nord du pays.

Mardi à l’aube, l’agression menée par les États-Unis a ciblé la zone de Jarban dans le district de Sanhan, au sud de la capitale yéménite, Sanaa, avec cinq frappes aériennes.

« Cela survient alors que les attaques américaines contre divers gouvernorats et régions du Yémen se poursuivent depuis la mi-mars, entraînant la mort de 61 personnes et la blessure de 139 autres », selon le porte-parole du ministère yéménite de la Santé, Anis al-Asbahi.

Al-Asbahi a annoncé le martyre de 250 civils et les blessures de 714 autres à la suite de l’agression tripartite américano-britannique-israélienne contre le Yémen depuis le début de l’opération de soutien yéménite à Gaza.

Le journal britannique The Guardian a rapporté dans un rapport spécial, citant des organisations de défense des droits de l’homme et des travailleurs humanitaires au Yémen, que « les frappes aériennes américaines continues et systématiques sur le Yémen ont aggravé la détérioration de la situation humanitaire et limité le travail des organisations humanitaires ».

Source: Médias