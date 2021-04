Les avions sans pilote représentent sans nul doute l’expérience la plus réussie de l’application de l’intelligence artificielle dans le domaine militaire. Cela n’empêche qu’un grand pays tel que l’Iran, avec de très longues frontières terrestres, ne s’investisse dans les technologies nouvelles notamment la robotique, afin de renforcer la puissance opérationnelle de son armée de terre en cas d’éventuelles guerres.

Le Club des jeunes journalistes de l’agence d’informations iranienne IRIB a consacré tout un article à la robotique et à son efficacité incontournable pour les forces armées de la République Islamique d’Iran (RII).

La robotique et l’intelligence artificielle sont un domaine des sciences nouvelles ayant fait leur entrée, il y a quelques années, dans divers domaines dont et surtout militaire. Évidemment, ce domaine innovant n’a pas échappé à l’attention des forces armées iraniennes soucieuses de se mettre à jour constamment comme beaucoup d’autres pays du monde.

Suite à l’expérience réussie des plateformes avionique sans pilote, le débat autour de l’utilisation de véhicules sans pilotes a refait surface, et des plans de recherche et de développement ont été mis en place un peu partout dans le monde.

À noter qu’un nombre bien limité de pays développe actuellement la science robotique à fonctionnalité militaire et dispose de véhicules militaires sans pilotes utilisables dans le combat terrestre; et la RII aussi fait partie de ces pays. Le dévoilement du robot d’assaut et d’espionnage Nazir a montré que l’Iran excelle dans cette technologie.

Il n’est pas faux de dire que dans le monde d’aujourd’hui, les technologies nouvelles sont capables de changer le sort des guerres.

Sur ce fond, les experts et techniciens de l’Organisation pour les recherches et le Jihad [effort] de l’indépendance au sein de l’armée de la RII, avec un bilan brillant pour le développement et la fabrication d’équipements divers dont les blindés, les transporteurs de chars, les armes individuelles, les obus d’artillerie et les équipements de guerre électronique, se sont activés dans le domaine des technologies nouvelles, y compris la robotique, afin de subvenir aux besoins de la patrie.

Quels sont les robots militaires de la force terrestre de la RII ? Tout a commencé avec Nazir…Le robot militaire Nazir [mot qu’on pourrait traduire comme faisant peur par sa puissance] est l’un des acquis de l’armée de terre iranienne qui a été dévoilé en avril 2015 lors d’un défilé militaire.

Nazir a six roues d’une amovibilité impressionnante, que ce soit dans les plaines ou sur des terrains accidentés. Plusieurs armes installées sur Nazir font de lui un combattant multifonctionnel ; puisqu’il est équipé soit d’une mitrailleuse de 7,62 mm, soit de deux missiles antiaériens tirés à partir de l’épaule, et de deux autres missiles anti-blindés.

Ces armes sont intégrées à l’intérieur de la caisse du véhicule et n’en sortent qu’au moment du tir.

Nazir profite d’un engin à propulsion électrique, lui assurant une certaine furtivité sur les champs de bataille. Ce robot militaire téléguidé a une portée d’environ 2 km et en cas de danger, peut compter sur l’effet de camouflage provoqué par des grenades fumigènes installées sur la caisse.

Un système de reconnaissance optique est installé sur la partie antérieure de Nazir, lui assurant une capacité de localisation et de tir, même pendant la nuit et dans les conditions météorologiques défavorables.

Nazir est également capable de transporter jusqu’à 600 kg ; munitions, nourriture ou kits de premiers secours médicaux, ce serait une véritable assistance aux soldats engagés sur les lignes de front.

Robot militaire Heydar

En octobre 2019, l’Organisation pour les recherches et le Jihad de l’indépendance au sein de l’armée de la République Islamique d’Iran a dévoilé un autre robot militaire : Heydar.

Des missions de tirs simultanés, des opérations suicides et des missions de reconnaissance peuvent être confiées à ce robot stratégique.

La tactique courante consiste à déployer un réseau de plusieurs robots Heydar à des distances déterminées, avant de les activer après l’observation et la localisation des cibles envisagées.

Cette « unité de robots militaires » fera preuve d’une performance opérationnelle multifacette grâce à sa grande liberté d’action et sa grande capacité de vision.

Heydar est l’arme parfaite pour mener des opérations kamikazes anti-chars.

Le robot militaire Heydar peut également servir de transporteur de pièges explosifs à destination des unités blindées de l’ennemi.

Certains types du robot militaire Heydar peuvent utiliser leur engin explosif improvisé (EEI) qui garantit une pénétration à grande vitesse à l’intérieur de leur cible, très probablement un char blindé de l’ennemi.

Source: Avec PressTV