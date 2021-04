Afin de produire conjointement des produits technologiques, le Centre du développement du commerce technologique Pardis et l’un des nouveaux courtier d’exportation d’échange de technologie actives en Irak ont signé un mémorandum d’entente.

Le chef de Pardis, Milad Sadrlou a déclaré que « ce mémorandum a été conclu suite aux politiques de Pardis sur le développement des marchés internationaux des entreprises membres de Pardis, en particulier dans la région, ainsi qu’en coopération avec les pays amis de la République islamique d’Iran ».

« Lors de la première réunion, un plan opérationnel détaillé a été préparé en deux versions à court et à long terme, de sorte que cette année nous verrons une coopération et un partenariat opérationnel très étroits entre les sociétés membres du parc et des sociétés irakiennes puissantes dans la production de marchandises », a ajouté M. Sadrlou.

« Nous espérons réaliser ce partenariat avec la coopération des entreprises membres de Pardis et d’autres facteurs influents dans l’écosystème technologique iranien et irakien », a-t-il continué.

Source: Farsnews