Le Premier ministre chinois, Li Keqiang, a déclaré mardi que la Chine invitait les entreprises des Etats-Unis et du monde entier à participer activement à sa réforme et à son ouverture, ainsi qu’à son processus de modernisation.

M. Li a fait ces remarques lors d’un dialogue virtuel avec des chefs d’entreprise américains, en présence de présidents de conseil d’administration et de PDG du Conseil commercial Etats-Unis-Chine et de plus de 20 multinationales américaines.

La promotion d’un développement sain et stable des relations sino-américaines est l’aspiration commune des deux peuples et de la communauté internationale, a indiqué M. Li.

Il a appelé les deux parties à mettre en oeuvre le consensus atteint par leurs chefs d’Etat et à promouvoir les principes d’absence de conflit et de confrontation, de respect mutuel et de coopération gagnant-gagnant, en respectant les intérêts fondamentaux et les préoccupations majeures de chacun, en renforçant le dialogue et la communication, en élargissant la coopération pratique et en gérant correctement les divergences.

« L’essence des relations économiques et commerciales entre la Chine et les Etats-Unis est le bénéfice mutuel », a déclaré M. Li, ajoutant qu’une telle relation profitait aux deux peuples ainsi qu’à la paix, à la stabilité, au développement et à la prospérité du monde.

Notant que le commerce entre les deux pays en 2020 avait progressé malgré de multiples chocs, M. Li a noté que cela illustrait l’existence de conditions et d’opportunités de coopération objectives entre les deux parties.

« Les problèmes qui surviennent dans le cadre de la coopération doivent être résolus par la coopération », a indiqué M. Li, ajoutant que le découplage n’apporterait rien de bon aux deux parties et nuirait au monde.

M. Li a exprimé l’espoir de voir la Chine et les Etats-Unis faire un pas l’un vers l’autre, promouvoir la coopération en élargissant le gâteau des intérêts communs et sauvegarder la sécurité et la stabilité des chaînes industrielles et d’approvisionnement.

M. Li a réaffirmé que la promotion de l’ouverture était la politique fondamentale de la Chine et que la porte de la Chine vers le monde extérieur ne ferait que s’ouvrir davantage.

D’après les participants de la partie américaine, il est dans l’intérêt commun des deux parties d’éviter les conflits et la confrontation et de remettre les relations bilatérales sur une voie constructive.

Notant que les relations économiques et commerciales sont la pierre angulaire des relations bilatérales, ils ont indiqué que le découplage entraînerait d’énormes incertitudes, non seulement pour les deux pays, mais aussi pour le monde.

Selon eux, les milieux d’affaires américains soutiennent les deux parties dans le renforcement de la confiance mutuelle par la communication, l’amélioration de la coordination et de la coopération concernant les domaines tels que la prévention et le contrôle de l’épidémie, le changement climatique, le développement durable et l’innovation, ainsi que dans la reprise au plus tôt des échanges interpersonnels.

