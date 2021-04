« Un groupe criminel » soutenu par un Etat étranger et incitant les Algériens à la participation au Hirak a été arrêté en Algérie, ont rapporté les médias algériens.

Le groupe en question qui opérait sous le couvert d’une association culturelle non accréditée dans le quartier de Bab al-Oued dans la capitale, était financée par un représentant diplomatique d’un grand pays étranger en Algérie, ont précisé les services de sécurité de la province d’Alger.

Composé de huit suspects, âgés de 26 à 60 ans, il s’était fait remarquer par ses appels incitatifs à participer aux manifestations du Hirak, mouvement de contestation qui a éclaté en Algérie pour protester contre la corruption et contre un quatrième mandat de l’ex-président Abdel Aziz Bouteflika.

« L’Association culturelle, avec le financement de l’une des représentations diplomatiques d’un grand État étranger en Algérie, a réussi à s’acquérir des équipements et des appareils technologiques modernes qu’elle a utilisés dans la production de films et des documentaires provocateurs, ainsi que dans la production de tracts et de banderoles à caractère incitatif lors des manifestations du Hirak », a indiqué le communiqué des services de sécurité d’Alger.

Des enquêtes réalisées sur une institution financière ont permis d’avoir accès à la source de financement externe de cette association. Ses responsables ont finalement admis avoir reçu un soutien externe sous le couvert d’une activité culturelle présumée.

Mais le communiqué n’a toutefois pas révélé quel est ce pays étranger.

Ont été saisies durant a perquisition de ses locaux 677 bannières copiées, 7 unités centrales d’appareils électroniques pour médias, un appareil photo numérique sophistiqué, 3 scanners et 12 imprimantes.

La même source a déclaré qu’après avoir achevé les procédures judiciaires, les suspects ont été traduits devant les autorités judiciaires compétentes.

Source: Médias