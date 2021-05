C’est en véritable champ de bataille que s’est transformée l’esplanade des mosquées dans la ville sainte d’al-Qods occupée ce dernier vendredi du mois de Ramadan.

Des heurts ont éclaté dans l’après-midi lorsque les policiers de l’occupation ont envahi l’esplanade des mosquées, depuis la porte Bab al-Magharibat. Ils ont fermé ses portes et attaqué les fidèles palestiniens pendant leurs prières.

« Ce qui se passe à al-Qods est une offensive planifiée et organisée par les forces des gardes-frontières de l’occupation pour agresser les fidèles en prières à l’intérieur de la mosquée al-Aqsa », a assuré le directeur du bureau de la télévision libanaise al-Mayadeen en Palestine occupée, Nasser Lahham.

« Tout a commencé quelque temps avant la rupture du jeûne, sans raison valable, lorsqu’ils ont fermé les ruelles de la vieille ville, menant à la mosquée », a-t-il poursuivi. Selon lui, les israéliens veulent empêcher les autres palestiniens de venir à la mosquée pour y effectuer les prières comme chaque nuit. Les portes fermées sont Bab al-Amoud et Bal al-Sahirat.

Depuis le début du mois du jeûne, les fidèles palestiniens qui veulent se rendre quotidiennement vers l’esplanade pour y effectuer les prières, sont harcelés par les forces de l’occupation qui tentent de les en empêcher. Ces dernières n’ont permis qu’à 70 mille d’entre eux de s’y rendre pour effectuer la prière de ce vendredi alors qu’ils étaient plus de 250 mille les années précédentes.

Selon Lahham, des balles en caoutchouc et des balles réelles ont été tirées sur les fidèles palestiniens ainsi que des bombes fumigènes. Au moins 30 palestiniens ont été blessés dans les yeux, a indiqué la Croissant rouge palestinien. Un enfant a été grièvement à la tête, a raporté le correspondant d’al-Manar. La télévision qatarie al-Jazeera a pour sa part indiqué que plus de 170 Palestiniens ont été blessés.

Les autorités de l’occupation ont fait état de 3 blessés parmi les éléments israéliens des forces de l’ordre. L’un d’entre eux a été atteint d’un caillou.

Selon les photos parvenues de l’esplanade des mosquées, les palestiniens ripostaient aux soldats israéliens au moyen des bouteilles en plastique.

Des appels à rejoindre la mosquée al-Aqsa sont lancés via les haut-parleurs des mosquées de la ville sainte al-Qods. Selon la correspondante d’al-Mayadeen, la police de l’occupation a coupé le courant électrique de ces hauts parleurs.

Elle a signalé que le dôme du rocher est le théatre d’un déploiement massif des soldats israéliens. Une mesure rare qui illustre une volonté d’escalade, a-t-elle souligné.

« Plusieurs villes et localités de la Cisjordanie sont le théatre d’affrontements entre les jeunes palestiniens et l’armée d’occupation », a-t-elle fait remarquer. Alors que l’effervescence règne dans la bande de Gaza qui surveille les évolutions dans la ville d’al-Qods.

Lahham a rapporté aussi que des centaines de colons se préparent eux aussi à attaquer l’esplanade, indiquant qu’ils sont armés.

Il en est de même pour le quartier Jarrah dont les accès ont été fermés ce vendredi face aux palestiniens.

« Les forces de l’occupation introduisent les colons en grands nombres dans le quartier et interdisent aux palestiniens qui veulent soutenir ses habitants de s’y rendre », a assuré Mona al-Kourd, une habitante du quartier. Elle a demandé à ses compatriotes palestiniens de venir en aide au quartier dont les habitants sont menacés d’expulsion en faveur des colons qui veulent occuper leurs maisons.

Selon le chef du bureau d’al-Jazeera, cela fait trois semaines que les forces d’occupation alternent leurs assauts entre l’esplanade des mosquées et le quartier cheikh Jarrah.

Onu: crimes de guerre

L’Onu a réagi, appelant l’entité sioniste à cesser toute expulsion de la population palestinienne de cette partie de la ville et évoquant d’éventuels «crimes de guerre». Le porte-parole du Haut-commissariat de l’Onu aux droits de l’homme, Rupert Colville, a d’ailleurs rappelé que Jérusalem-Est faisait partie des territoires palestiniens occupés dans lesquels s’applique le droit international.

Les médias israéliens ont prévenu que l’armé d’occupation se prépare à une fin de semaine explosive. D’autant que des colons se préparent à envahir l’esplanade des mosquées, le dimanche 9 mai, à l’occasion de ce qu’ils considèrent être la célébration de l’unification de la ville de Jérusalem.

2 martyrs en Cisjordanie

En Cisjordanie occupée, les forces israéliennes ont tué ce vendredi deux Palestiniens et blessé un troisième. Ils avaient ouvert le feu sur des gardes-frontières de la base de Salem. Le porte-parole de la police aux frontières Tamir Pero a indiqué à l’AFP que l’attaque menée selon lui par trois Palestiniens n’a pas fait de victime côté israélien.

Ne joue pas avec le feu

« Nous disons à Netanyahu de ne pas jouer avec le feu. Cette bataille, il ne peut pas l’emporter. Sur le dôme du rocher de la mosquée al-Aqsa, l’arrogance et la tyrannie israéliennes seront brisées », a mis en garde le chef du bureau politique du mouvement Hamas Ismaïl Haniyé.

Il avait dit auparavant: » l’ennemi commet à al-Qods des bêtises dont les séquelles lui échappent. L’occupation veut vider la mosquée al-Aqsa, mais nous allons la défendre de toutes nos forces. Ce qui se passe aujourd’hui, en dépit de la férocité des occupants, mettra fin au processus de la normalisation » entre certains pays arabes et l’entité sioniste.

Et de poursuivre: » ce qui se passe à al-Qods est bénéfique pour notre peuple et notre cause parce qu’il fait exploser l’esprit révolutionnaire palestinien. »

« Ce qui se passe à al-Qods ne peut être admis. L’ennemi devrait s’attendre à notre riposte », a prévenu pour sa part Ziad Nakhalé, le chef de l’organisation de résistance palestinienne Jihad islamique.

Des responsables palestiniens ont demandé aux pays arabes qui ont normalisé avec ‘Israël’ d’expulser les diplomates israéliens et de fermer les ambassades israéliennes sur leur sol, dont l’Egypte et la Jordanie.

Source: Divers