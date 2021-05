Dans la nuit de samedi à dimanche, la tension est montée d’un cran dans la ville sainte d’al-Qods Jérusalem , avec l’approche de l’échéance de l’assaut que les colons extrémistes israéliens comptent lancer contre l’esplanade des mosquées pour célébrer leur Journée de Jérusalem.

Depuis le début du mois de Ramadan, les jérusalémites ne quittent plus ce troisième lieu saint de l’islam, après la Kaaba à la Mecque et la mosquée du messager Mohamad (S) à Médine. La mosquée al-Aqsa est pour les musulmans le lieu à partir duquel le prophète a effectué son voyage céleste, connu sous le terme coranique al-Isra’ wal Miiraj.

En cette nuit du 26 au 27 du mois de Ramadan, des dizaines de milliers de fidèles palestiniens se trouvaient dans la mosquée al-Aqsa pour y célébrer la nuit de la Destinée. Ils n’étaient que 90 mille à qui les autorités de l’occupation ont accordé l’autorisation d’y passer, selon l’agence Wafa. En 2016, 400 mille palestiniens avaient célébré cette nuit sur le lieu même.

Cette année, la célébration a été marquée par le serment collégial que les jeunes palestiniens ont prêté sur l’esplanade : « Je jure par Dieu que je protègerai la mosquée al-Aqsa », ont-ils scandé en chœur tous ensemble, selon une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Après minuit, les heurts ont éclaté de nouveau. 100 palestiniens ont été blessés dans les heurts qui ont fait rage entre les Palestiniens d’un côté et les garde-frontières de l’occupation israélienne de l’autre sur l’esplanade des mosquées et ses environs.

Les affrontements se sont étendues vers Bab al-Amoud, l’une des zones menant à l’esplanade et où ils étaient les plus violents. Les policiers israéliens utilisant des bombes lacrymogènes et tirant sur les palestiniens avec des balles en caoutchouc sur les palestiniens qui affluaient de toutes parts.

A l’intérieur de l’esplanade, les heurts ont atteint le mur des lamentations et des colons israéliens ont été vus en train de fuir vers Bab al-Magharibat.

Reporter la journée de Jérusalem

Justement du côté israélien, on envisage de reporter la célébration de la journée de Jérusalem au cours de laquelle des milliers de colons juifs devraient investir l’esplanade des mosquées qu’ils appellent l’esplanade du temple pour y célébrer ce qu’ils considèrent être l’unification de Jérusalem, en allusion à l’occupation des vieux quartiers de la ville sainte, en 1967.

Selon le journal israélien Haaretz, l’institution sécuritaire israélienne a averti les dirigeants israéliens que cette célébration prévue pour le lundi 10 mai « pourrait enflammer la région située à l’est de la ville ce qui pourrait aboutir à une escalade compte tenu des tensions sécuritaires de ces derniers jours ».

Des observateurs assurent que ce sont plus de 30 mille colons qui devraient y participer, ceux-là même qui appartiennent aux mouvements religieux les plus extrémistes qui prônent la destruction des deux mosquées de l’esplanade, dont la mosquée al-Aqsa pour y édifier à la place le Temple de Salomon.

« Nous ne laisserons pas al-Qods abandonné à son sort »

Interviewés par les télévisions sur place, de nombreux manifestants et protestataires jérusalémites ont exprimé leurs craintes quant à la mise en exécution de ce projet d’autant que les rabbins israéliens ne cessent de le prôner, estimant que le mome nt est le plus propice pour le faire.

Mêmes craintes chez les Palestiniens de la Cisjordanie où des affrontements ont eu lieu dans plusieurs régions, dont Qalandia et Naplouse, les habitants voulant faire part de leur solidarité aux Jérusalémites d’autant qu’il leur est impossible de les rejoindre.

Et chez les Gazaouis qui pendant la journée du samedi, se sont solidarisés avec leurs compatriotes en expédiant des ballons explosifs vers les zones israéliennes de la couverture de Gaza, où plusieurs incendies s’y sont déclarés. Vers l’aube, ils ont tiré une roquette.

« Nous ne laisserons pas l’ennemi s’accaparer al-Qods. Il regrettera ses âneries dans la ville sainte », ont averti dans un communiqué les Comités de la résistance dans la bande de Gaza, annonçant que la décision a été prise pour « relancer les activités de la confusion nocturne, lancer les ballons incendiaires, tout en mettant en alerte les missiles de la résistance ».

« C’est un message que nous ne laisserons pas Jérusalem abandonnée à son sort, quel que soit le coût des sacrifices », a-t-il conclu.

Jihad islamique: Avorter la journée juive de Jérusalem

Khaled al-Batech, le membre du bureau politique du mouvement de résistance Jihad islamique, a assuré qu’une décision a été prise au sein des factions de la résistance pour activer l’action populaire à Gaza.

« Notre position consiste à protéger les sacro-saints et l’unité de la bataille… notre bataille sera longue… L’important aujourd’hui est de se focaliser sur la persévérance d’al-Qods et de ses habitants… Nos gens dans les territoires occupés en 1948 ont prouvé qu’ils étaient à la hauteur de la responsabilité… Nos gens en Cisjordanie, à al-Qods, et dans les territoires de 1948 devraient rester sur leurs gardes, et de continuer leur action de camper à al-Aqsa pour avorter la tentative des colons d’attaquer la mosquée al-Aqsa le lundi prochain ».

Fatah : réviser les règles d’engagement de l’AP avec ’Israël’

Pour sa part, le mouvement Fatah a appelé à poursuivre la révolte d’al-Qods.

Dans son communiqué, le mouvement du chef de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a estimé que « les provocations de colons contre les lieux saints islamiques aboutiront à une confrontation globale et à réviser les règles d’engagement avec l’occupation ainsi que toutes les formes de relations avec son gouvernement ».

Il a aussi appelé à « accroitre le niveau de la confrontation dans les territoires palestiniens sur les lignes de friction et dans les rues des colons ».

OLP : la direction doit se fondre dans le mouvement populaire

Quant à l’organisation de libération de la Palestine (OLP) , le membre de son comité exécutif a demandé aux dirigeants et aux forces politiques de surmonter l’état de paralysie qui enlace sa direction et se fondre sans hésitation dans le mouvement populaire spontané en cours.

« Apparemment, le commandement ne possède plus d’autres atouts de force que la recherche de l’aide de la communauté internationale et des pays étrangers », a regretté Tayssir Khaled.

Ce dimanche, les jeunes jérusalémites campent toujours dans l’esplanade des mosquées. Les dernières images rapportées par les télévisions les ont montrés en train de laver le sol qui avait été amplement sali durant les affrontements.

Source: Divers