Le porte-parole des Brigades alQassam, Abou Ubaida, a affirmé que « les Brigades alQassam ont tiré une slaves de missiles contre l’ennemi à alQods », au moment où les Brigades alQods ont revendiqué leur responsabilité de viser une Jeep israélienne à l’est de Gaza avec un missile de type Kornet, selon la chaine satellitaire libanaise alMayadeen.

Le correspondant d’Al-Mayadeen à Gaza a rapporté que « la résistance tient sa promesse et tire des slaves de lancements de roquettes en direction des territoires occupés », notant que « les sirènes retentissent dans alQods occupée » voire « la résistance tire actuellement des slaves de roquettes sur les colonies situées aux alentours de la bande de Gaza ».

Selonle Hamas, plus de 100 roquettes ont été tirées au total ce lundi depuis la bande de Gaza vers « Israël », en réponse à ses crimes et à son agression contre la Ville sainte ».

Selon un dernier bilan du ministère de la Santé dans la bande de Gaza, au moins vingt Palestiniens, dont neuf enfants, ont été tués dans des frappes israéliennes sur la bande de Gaza.

Abou Ubaida a déclaré: « Les Brigades alQassam lancent une slaves de missiles sur l’ennemi à alQods occupée ». La chaîne israélienne « Canal 13 » a également rapporté que « 4 explosions » ont été entendues dans la région d’alqods occupée.

Et les brigades alQassam ont poursuivi: « Nous avons lancé une slaves de missiles contre l’ennemi à alQods en réponse à ses crimes et à son agression contre la Ville Sainte », affirmant que « c’est un message que l’ennemi doit bien comprendre ».

Le porte-parole des brigades alQassam a averti: « Si l’ennemi bombarde des installations civiles ou des maisons à Gaza, notre réponse serait douloureuse et au-delà de ses attentes. »

Les Brigades des Martyrs d’Al Aqsa à Gaza ont confirmé avoir bombardé la « base militaire de Maflasim avec un certain nombre de roquettes ».

Simultanément, le Mouvement du Jihad islamique en Palestine a annoncé que « la résistance a accepté de soutenir alQods et son peuple et d’adresser un message sur le terrain avec le feu et le canon », soulignant que « l’ennemi doit attendre une réponse à chaque instant, et il doit lever la main d’alQods et cesser son terrorisme. »

De leurs côtés, les Brigades alQods ont revendiqué la responsabilité de « viser une Jeep sioniste dans l’est de Gaza avec un missile guidé Kornet », affirmant qu' »elle avait été touchée directement ».

Les Brigades alQods ont ajouté qu’elles « ont tiré 30 roquettes sur la ville de Sderot dans l’enveloppe de Gaza ». Les Brigades Nasser Salah El-Din ont annoncé le bombardement d’Ashkelon, Sderot et Kfar Azza avec des dizaines de roquettes. Les Brigades de résistance nationale ont également annoncé qu’elles avaient bombardé les colonies israéliennes avec un certain nombre de roquettes.

Les comités de résistance ont déclaré: « La bataille d’honneur se poursuit et la résistance continuera de frapper l’occupation israélienne ».

Les Brigades Martyr Abou Ali Moustafa ont annoncé « le début de la réponse militaire à l’agression et au crime sionistes », soulignant « notre réponse a commencé par le bombardement des criminels avec d’intenses explosions de roquettes ».

Cela dit, le correspondant d’Al-Mayadeen a rapporté que « l’artillerie israélienne avait bombardé les maisons de citoyens à Beit Hanoun, dans le nord de Gaza », ajoutant qu' »il y a des informations sur des martyres qui sont tombés ».

Le correspondant d’alManar a confirmé « la poursuite des slaves de missiles de la résistance palestinienne,à l’heure où a été rédigé ce rapport, plusieurs roquettes ont été tirées aprés l’extinction de la date limite imposée par la résistance palestinienne à l’ennemi israélien soit à 18 heures ».

Les médias israéliens ont rapporté que « la fusillade à Jérusalem a eu lieu à l’heure où le Cabinet a approuvé une opération à grande échelle de l’armée israélienne contre la bande de Gaza, et nous saurons ce soir si nous sommes au début d’un combat ».

Toujours selon les médias israéliens , l’armée israélienne « se prépare à tirer des roquettes vers les villes centrales », après avoir précédemment rapporté que « l’armée israélienne a suspendu ses manoeuvres qu’elle a lancée hier ».

En outre, la Knesset israélienne a été évacuée par crainte des roquettes tirés par la résistance palestinienne sur Jérusalem occupée.

Netanyahu promet « une réponse musclée » de l’occupation israélienne

Le mouvement Hamas a franchi « une ligne rouge » avec ses salves de roquettes tirées lundi soir vers Israël, a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, promettant une réponse musclée de l’ »Israel ».

« Les organisations terroristes à Gaza ont franchi une ligne rouge le soir de la ‘Journée de Jérusalem’ en tirant des roquettes jusque dans la région de Jérusalem », a indiqué Benjamin Netanyahu. Et d’ajouter : « Israël réagira avec force (…), celui qui attaque paiera le prix fort »

