Le commandant des brigades al-Qods du Corps des gardiens de la Révolution islamique, le général Ismail Qaani, a adressé une lettre à Mohammad al-Deif, commandant des Brigadesal-Qassam, branche armée de Hamas, le félicitant pour son courage, sa bravoure et exprimant sa confiance en la victoire de la résistance palestinienne dans cette bataille .

« Une bataille qui a ouvert une nouvelle ère dans la lutte avec l’ennemi » selon ses termes.

Et de poursuivre : Ô martyr vivant qui a passé sa vie dans les premiers rangs du jihad, confiant de la victoire, en mon nom et au nom des dirigeants de la République islamique dans tout le pays, je m’adresse à un commandant courageux et toujours prêt à se sacrifier pour autrui, à tous les dirigeants et moudjahidines de toutes les factions de la résistance: vous avez promis la victoire à al-Qods et vous avez tenu votre promesse en faisant gouter à l’ennemi usurpateur le goût de la terreur, de la défaite et de l’humiliation ».

S’adressant au peuple palestinien , le général Ismail Qaani a affirmé: « La paix soit sur le peuple palestinien à al-Qods, en Cisjordanie et dans toutes les villes occupées depuis 1948. La paix soit sur le peuple honorable de Gaza, en symbiose avec sa résistance et ferme dans sa détermination à faire face à la brutalité de l’ennemi. Le peuple palestinien a prouvé au monde qu’il vibre depuis des décennies pour sa cause et qu’il n’a pas oublié son droit à la lutte contre l’occupation, contrairement aux illusions de certains ».

Et d’ajouter : « Nous suivons dans tous les détails la grande bataille de l’Epée d’al-Qods que vous menez avec toutes les brigades de la résistance palestinienne. Votre résistance a écrit avec le sang et le feu une équation selon laquelle l’ennemi ne peut plus se comporter à al-Qods comme s’il était le seul maitre sans faire face à une réponse dissuasive ».

Rappelant les propos du guide suprême de la révolution islamique, l’ayatollah Ali Khamenei, le général Qaani a affirmé que « la ligne descendante de la disparition de l’ennemi avait commencé et ne s’arrêterait point ».

« Par votre constance avec les différentes factions de la résistance, vous avez écrit une grande épopée qui a revélé la faiblesse de l’ennemi. La bataille de l’Epée d’al-Qods a prouvé que ceux qui ont vendu la Palestine ne représentent qu’eux-mêmes et regretteront leurs trahisons. La bataille de l’Epée d’al-Qods a réanimé la nation dont le coeur bat pour ses lieux saints ».

« Nous sommes fidèles au pacte sacré du commandant Soleimani que jamais nous ne laisserons la Palestine seule, quelle que soit l’ampleur des pressions et du siège. Car al-Qods est la boussole de l’axe de la résistance et la qibla de son jihad », a-il rappelé dans sa lettre.

Il a conclu sa lettre : « L’ennemi sait que la Palestine aujourd’hui n’est pas seule, l’axe de résistance se tient à ses côtés et il s’élargit et se renforce. Jamais nous ne vivrons en paix tant que l’entité usurpatrice n’aura pas disparu et que chaque parcelle de la terre palestinienne sera libérée « .

Dans une deuxième lettre adressée au commandant des Brigades Al-Qods, branche armée du Jihad islamique , Akram Al-Ajouri, le général Ismail Qaani a félicité « la fermeté, l’unité de rangs, la direction avisée et le courage des brigades qui ont humilié, voire brisé l’arrogance de l’armée sioniste ».

Et d’insister : « Nous sommes avec vous comme nous l’étions à l’époque du martyr d’al-Qods, le commandant en chef Qassem Soleimani. Nous sommes avec vous corps et âmes et avec tout ce que Dieu Le Tout-Puissant nous a accordé comme forces et de capacités ».

Il a poursuivi : « Nous ne manquerons pas de vous accompagner, peu importe le nombre infini de défis et de risques , jusqu’à ce que cette entité usurpatrice disparaisse. Nous ne doutons point que nous entrerons à la mosquée bénie Al-Aqsa pour y prier avec fierté et force ».

Et de conclure sa lettre : « Vos capacités dépassent ce que l’ennemi a vu jusqu’à présent et même imaginé. Ces capacités qui se sont renforcées au fil des années dans le jihad ont infligé de lourdes pertes à l’armée sioniste. J’embrasse vos mains jihadiques qui ouvrent la voie à reconquête bénie. »

Source: Traduit d'AlMayadeen