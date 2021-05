Le porte-parole militaire des Brigades Al-Qods, branche armée du Jihad islamique, Abou Hamza, a affirmé que « notre peuple moujahed a reussi à entrainer l’ ennemi sioniste dans une impasse historique et sans précédent » selon paltodaytv.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Gaza, Abou Hamza a déclaré qu' »Al-Qods est dans la bataille de l’épée d’Al-Qods une de ses étapes, nous l’avons menée avec courage et force, afin de traduire notre appartenance , avec toutes les factions de la résistance à al-Qods et aux maqdesites ».

Abou Hamza a souligné : « Grâce à Dieu Tout-Puissant, nous avons pu repousser l’ennemi et les troupeaux de ses colons. »

Il a ajouté que « la résistance et le peuple palestinien ont aujourd’hui terminé d’écrire une étape décisive à ajouter au bilan de la résistance, marqué par le sang de ses martyrs et le sacrifice de tout un peuple uni ».

Il a affirmé que « notre peuple s’est dressé face à la folie meurtrière de l’ennemi , humilié par les frappes de la résistance, et a prouvé une fois de plus qu’il était le plus fidèle à une résistance qui a réussi à dérouter l’ennemi , impuissant à faire à une véritable confrontation ».

Il a noté que « la résistance palestinienne, dans cette bataille, a saboté toutes les tentatives de l’ennemi de séparer al-Qods, la Cisjordanie et l’intérieur occupé du champ de notre action de résistance ».

Et de poursuivre : « Le bruit des roquettes, des canons et de la poudre s’est arrêté. Notre longue lutte ne s’arrêtera point et la difficile voie de notre jihad se poursuivra. »

Il a également souligné que « les Brigades Al-Qods et les factions de la résistance, dans le cadre de la bataille de l’épée Al-Qods, ont réussi à vaincre Netanyahu et le commandement de son armée vaincue, nous leur avons infligé à tous, avec leur front intérieur fragile, un terrible échec et une humiliation quotidienne. »

Abou Hamza a exprimé »ses plus profondes condoléances aux martyrs de la bataille de l’épée d’al-Qods parmi notre peuple et nos moudjahidines qui ont repoussé l’agression et étaient un mur inébranlable face à l’agression », soulignant que « leur sang sera le carburant pour la bataille de libération de la Palestine ».

Abou Hamza a ajouté: « Au cours de cette bataille, nous avons fait nos adieux aux martyrs qui sont tombés sur la route d’al-Qods : ceux des Brigades Al-Qods et des Brigades Al-Qassam, notamment le chef martyr Hussam Abu Harbeed, le commandant martyr Sameh Al-Mamlouk. , le chef martyr Bassem Issa, et leurs frères martyrs qui ont peint pour nous tous les traits de la victoire d’al-Qods ».

Il a évoqué les moujahidines des Brigades Al-Qods, qui ont pu, grâce à des salves de missiles et frappes de mortier à transformer les villes ennemies, les sites et les colonies dans ce que l’on appelle l’enveloppe de Gaza en un lieu non viable, conformément à la promesse du Secrétaire général de notre mouvement, le commandant Ziyad Al-Nakhalah ».

Abu Hamza a mentionné que « les Brigades d’Al-Qods ont bombardées pendant les jours de la bataille, Tel Aviv et les villes du centre, avec des centaines de missiles », indiquant que « plus d’une fois, les sirènes n’ont pas été déclenché par une décision de la direction ennemie afin de préserver le peu de dignité qui lui rester et cacher son embarras devant l’aisance de décision et d’action de la résistance ».

Il a expliqué: « Les différentes unités de combat des Brigades Al-Qods et de la Résistance attendaient avec impatience la décision de l’ennemi d’ordonner une incursion terrestre vers Gaza , en raison de ce nous leur avions préparé, mais notre ennemi est lâche, il craint la confrontation dans les champs de bataille. »

Il a souligné que « la résistance a prouvé en paroles et en actes que l’entité sioniste peut être vaincue, et que miser sur elle est partie perdue », ajoutant que « l’exploit que nous avons réalisé dans la bataille de l’épée d’Al-Qods n’est rien d’autre qu’un nouveau clou dans le cercueil de l’entité sioniste, la résistance continuera à renforcer sa force jusqu’à son éradiction de tout le sol de notre terre ».

Abou Hamza a souligné que « les massacres sauvages commis par l’ennemi et le ciblage des infrastructures, des tours résidentielles et des maisons civiles n’effaceront pas de la mémoire de notre peuple, de notre nation et du monde libre l’image de la victoire réalisée par le moujahidines des Brigades d’al-Qods et de la Résistance à al-Qods, à Tel Aviv, Hadera, Ashdod, Ashkelon et tous les sites ».

Il a ajouté: « Nous disons à notre peuple tout au long des frontières de la géographie historique de la Palestine, que nous sommes avec vous, nous sommes votre bouclier et votre épée face à l’ennemi et à sa politique agressive. »

Et il a indiqué que « le soulèvement populaire massif qui s’est répandu dans toute notre patrie bien-aimée a enflammé le sol sous les pieds de notre ennemi, une colère sur laquelle nous pouvons bâtir un espoir, nous poursuivrons ensemble comme un seul corps pour repousser l’arrogance de l’ennemi ».

Abu Hamza a rassuré « les partisans de la résistance dans le monde sur le fait que la résistance palestinienne est plus solide et plus forte », indiquant que « les armes et les capacités auxquels il a fait réference ne représentent qu’une infime partie devant ce que nous avions préparé pour faire face à l’ennemi ».

Il a remercié « le rôle de la République islamique d’Iran et de toutes les forces de l’axe de la résistance, qui ont fourni à notre résistance des armes et de l’expertise », soulignant qu' »il s’agit d’un véritable soutien pour renforcer les capacités de la résistance à tous les niveaux », ajoutant: « Nous leur disons que vous êtes nos partenaires de notre victoire, et nous entrerons ensemble dans Al-Aqsa ».

Abu Hamza a salué « les peuples libres du monde et les foules arabes et islamiques qui ont occupé les places pour soutenir Al-Qods , Al-Aqsa et la résistance à Gaza, leur soutien est une gifle aux pays de la normalisation ».

Il a également remercié « les médias locaux, arabes et internationaux, qui ont travaillé dès le premier instant à documenter l’agression et à diffuser des images de l’honorable résistance frappant l’ennemi « .

Abu Hamza a averti l’occupation que « les Brigades d’Al-Qods et les factions de la résistance sont toujours en état d’alerte, et nos yeux regardent l’ennemi dans tous les domaines, et nous promettons à notre peuple que nous n’abandonnerons pas nos droits et nous resterons présent sur la base de « et si vous revenez, nous reviendrons. »

Source: Traduit à partir de PalToday