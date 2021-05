Yahya Sinwar, chef du mouvement Hamas dans la bande de Gaza, a déclaré ce mercredi: « Nous avons d’abord frappé al-Qods, afin que les dirigeants de l’occupation sachent qu’Al-Aqsa a des hommes pour leprotéger, et que nous sommes prêts à sacrifier tout ce qui nous est cher et même notre vie pour al-Aqsa, al-Qods et Sheikh Jarrah. »

Il a ajouté lors d’une conférence de presse organisée à Gaza: « La mosquée al-Aqsa et al-Qods sont une ligne rouge, la décision d’éradiquer l’occupation sioniste dépend de ses projets à al-Qods ».

Et de poursuivre: »Si la mosquée al-Aqsa est attaquée, la résistance de Gaza se dressera de toutes ses forces, notre peuple attaquera toutes les colonies de Cisjordanie en une seule fois, notre peuple se soulèvera à l’intérieur contre le front interieur israélien et l’axe de résistance ne lésinera point sur les moyens pour le frapper avec toutes ses forces. »

M. Sinwar a souligné que « le projet israélien d’éliminer la première ligne politique et militaire du Hamas a lamentablement échoué, l’occupation a enregistré un résonnant échec de ses services de renseignement lors de l’execution de son opération Vent du sud ».

Et il a indiqué: « nous avons des tunnels dans la bande de Gaza qui s’étendent à plus de 500 km, et donc les dommages causés par les raids israéliens ne dépassent pas les 5% », notant que « ce qui a rendu notre peuple le plus heureux, c’est que nous avons imposé un couvre-feu à Tel Aviv … puis, cette même résistance et sur ordre du commandant en chef, a autorisé les résidents de Tel-Aviv à sortir faire leurs courses pour quelques heures. »

« Désormais, il y a un avant et un après mai 2021, notre peuple à al-Qods doit rester prêt à défendre Al-Aqsa », a-t-il martelé.

Il a noté: « Il n’y a pas eu d’accord, mais un cessez-le-feu simultané. Laissons les choses interagir. Notre travail dans la résistance n’est pas d’employer les exploits militaires à des fins politiques. C’est plutôt la mission du monde d’offrir des exploits politiques à notre peuple avant que la situation explose. »

M.Sinwar a assuré que « les palestiniens d’al-Qods doivent rester prêt à défendre la mosquée d’al-Aqsa et Sheikh Jarrah, nous les assurons que derrière eux se trouve un peuple authentique qui ne les abandonnera pas et une résistance qui combattra toujours pour les défendre », appelant « le peuple de Cisjordanie à affronter l’arrogance des colons et à confisquer les terre qu’ils ont volés ».

M.Sinwar a poursuivi: « Nous sommes convaincus que notre peuple accomplira et assumera son devoir de défendre ses droits et de soutenir al-Qods et al-Aqsa » , soulignant que « les détenus seront les libérés comme promis afin qu’ils puissent être au rendez-vous de la libération de la Palestine, Si Dieu le veut ».

S’adressant aux colons de Cisjordanie, M.Sinwar a déclaré : « Il n’est plus permis à aucun colon d’agresser un seul palestinien de la Cisjordanie à partir d’aujourd’hui car la résistance sera prête à riposter, nous devons attaquer les colonies nouvellement établies surtout que le monde est avec nous. »

Il a ajouté: « Pas question de laisser cette année s’écouler sans résoudre les problèmes résultant du blocus, nous brûlerons tout chez l’occupation israélienne jusqu’à ce que nous améliorions la vie de notre peuple. »

Et de souligner: « Nous ouvrirons la voie à tout le monde pour relancer l’économie à Gaza, et nous ne demanderons pas un seul centime pour le Hamas ou ses brigades al-Qassam », notant que « le Hamas et al-Qassam ont leurs propres ressources financières, ils peuvent se passer de l’aide financière fournie à notre peuple. »

IL a conclu : « Merci aux gens formidables de notre peuple et à ceux de notre nation qui offrent à la résistance toute aide et luttent avec leur argent », soulignant que « les factions de la résistance n’ont pas besoin de fonds de reconstruction et sont prêtes à faciliter le processus de relance de l’économie de Gaza ».

Source: Traduit à partir de PalToday