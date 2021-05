Le commandant de la force al-Qods du corps des Gardiens de la Révolution islamique en Iran (CGRI), le général de division Ismail Qaani, a affirmé que les Palestiniens se préparent pour prendre le contrôle de la totalité des territoires palestiniens et conseillé aux Israéliens de se préparer à partir.

Lors d’une cérémonie organisée par le CGRI, il a rendu hommage aux factions de la résistance palestinienne, assurant que durant la dernière escalade militaire contre l’entité sioniste, elles ont tiré 3.000 roquettes et missiles de leur fabrication.

« Durant les trois premiers jours de la bataille, les factions de résistance ont pu tirer le double des roquettes qui avaient été tirées durant les 22 jours de la guerre de 2008-2009 », a-t-il affirmé, estimant que « ceci illustre une partie du renforcement du front de la résistance ».

« Le perfectionnement de la performance de la résistance palestinienne a poussé l’entité sioniste à solliciter les pays alliés afin qu’ils interviennent auprès des Palestiniens pour cesser la guerre. Mais les Palestiniens ont déclaré qu’ils n’arrêteront pas tant que les sionistes ne respectent pas leurs conditions », s’est-il réjoui.

Estimant que « les sionistes devraient quitter humiliés la terre de la Palestine », il a affirmé que « la résistance palestinienne projette de regagner toute la terre palestinienne ». Il a rapporté que le guide suprême l’imam Ali Khamenei a donné l’ordre de soutenir et d’armer la résistance palestinienne et le font de la résistance.

« À partir de maintenant, le message de la résistance palestinienne et de la résistance internationale est que les Palestiniens doivent mettre au point les plans nécessaires pour gouverner l’ensemble des terres palestiniennes, y compris les terres de 1948, celles de 1967 et de Gaza. Désormais, la gestion de la terre devrait revenir à tous les Palestiniens », a-t-il affirmé.

S’adressant aux israéliens, il leur a conseillé de « réfléchir à la date où ils devront céder le contrôle des territoires occupés aux Palestiniens ».

« Les Palestiniens doivent se préparer à administrer toute la Palestine, et l’entité sioniste doit également penser à quitter cette terre ».

Selon lui, les Israéliens « devraient retourner en Europe et aux Etats-Unis ».

Le cessez-le-feu entre les factions de la résistance palestinienne à Gaza et les forces d’occupation israéliennes est entré en vigueur après une escalade militaire de 11 jours durant laquelle les factions de la résistance palestinienne ont tiré des missiles et des roquettes en solidarité avec les palestiniens jérusalémites. Ces derniers subissaient toutes sortes de mesures témoignant d’une volonté israélienne de judaïser la ville sainte d’al-Qods, dans le cadre de la proclamation de Jérusalem comme capitale unifiée d’Israël. Durant le mois de Ramadan, les gardes-frontières israéliens harcelaient les fidèles palestiniens, tirant sur eux des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogène et menant une campagne d’arrestations pour les dissuader de se rendre à la mosquée al-Aqsa et l’esplanade des Mosquées. En même temps, une douzaine de familles habitant dans le quartier Cheikh Jarrah, recevait l’ordre du Tribunal israélien de Jérusalem d’évacuer leurs maisons en faveur des colons. Une mesure qui devrait se répandre à tous les autres habitants de ce quartier situé au nord de l’esplanade.

Durant l’escalade, les roquettes de la résistance palestinienne ont frappé al-Qods, Tel Aviv et plusieurs colonies, dont Sederot, Ashkelon et Ashdod.

Alors que l’armée d’occupation israélienne a bombardé sans arrêt la bande de Gaza, tuant 288 gazaouis, des civils dans leur majeure partie, dont 69 enfants, 40 femmes et 17 personnes âgées. Sans compter les destructions des tours de Gaza, les maisons et résidences, les usines, les terres agricoles…

Source: Médias