Le prisonnier politique palestinien, Khodor Adnan, a poursuivi ce mercredi 2 juin son quatrième jour de grève de la faim pour protester contre sa détention administrative arbitraire.

Le club des prisonniers palestiniens a indiqué qu’Adnan, 43 ans, originaire de Jénine dans le nord de la Cisjordanie occupée, avait été enlevé le 30 mai par les forces d’occupation israélienne.

Et d’ajouter: le tribunal israélien avait prolongé sa détention jusqu’au 7 juin, bien qu’aucune charge n’ait encore été retenue contre lui.

M.Adnan a été emprisonné, douze fois, par les forces d’occupation israélienne. Il a passé près de huit ans de sa vie en prison, sans inculpation ni procès.

Au cours de ses détentions répétées, le responsable du Jihad islamique a observé quatre grèves de la faim pour protester contre sa détention administrative.

M.Adnan a effectué en 2004 une grève de la faim d’une durée de 25 jours, suivie de 66 jours en 2012, 54 jours en 2015 et 58 jours en 2018.

Au cours de la grève de la faim de 58 jours, la santé d’Adnan s’est gravement détériorée. Il avait cessé de prendre des suppléments qui l’aident à survivre au long jeûne. Les forces d’occupation avaient alors été contraints de le libérer.

Khodor Adnan est marié et père de neuf enfants, le plus jeune est un nouveau-né (à peine un mois) et le plus grand est âgé de 13 ans.

Source: Traduit à partir d'International Middle East Media Center