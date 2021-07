Discurso do Secretário-Geral do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, na conferência sobre a renovação do discurso da mídia e gestão do confronto, que foi realizada no salão do Restaurante Saha, Airport Road, na segunda feira dia 05 de julho as 16 hrs.

Redação do site

O Secretário-Geral do Hezbollah fez um discurso na segunda-feira (5 de julho) na abertura da conferência intitulada: « Renovando o discurso da mídia e a gestão do confronto » à luz das mudanças introduzidas pela última guerra na Palestina ocupada. A reunião, com a presença de uma audiência de pessoas que trabalham na mídia do eixo da resistência e também de especialistas, foi organizada em Beirute pelo Escritório da Mídia do Hezbollah.

Abaixo estão as principais ideias do discurso

O desenvolvimento do discurso da mídia deve acompanhar a ação militar

Contamos fortemente com este encontro e com as discussões que se seguirão para a nossa batalha midiática, que constitui um pilar essencial da nossa grande batalha.

A importância da mídia e do discurso midiático não precisa de esclarecimento para as pessoas que trabalham na mídia. Da mesma forma, a importância de desenvolver e renovar o discurso da mídia é evidente de um ponto de vista elementar. É uma lei da existência para evitar a queda. É ainda mais necessário porque esses meios de comunicação fazem parte das ferramentas da batalha.

À medida que desenvolvemos nossos meios de confronto militar, segurança e política, devemos desenvolver os meios de confrontação da mídia, porque é parte integrante da batalha. Devemos desenvolver esse discurso para acompanhar os desenvolvimentos, pois o papel da mídia é mostrar o que está acontecendo nos campos políticos, militares e segurança, etc.

A necessidade premente de melhorar o discurso da mídia é também o resultado dos levantes que têm varrido nossa região e que visavam obscurecer a Palestina, até mesmo torná-la esquecida. Se não fosse pela perseverança da resistência e pelo foco na luta contra essa grande discórdia.

Devemos renovar o discurso porque o eixo da resistência se manteve firme e triunfou nos últimos dez anos em várias frentes. Quando dizemos que o eixo se manteve firme, estamos nos referindo às centenas de mártires e feridos de guerra e aos sacrifícios feitos nessas lutas existenciais. Um dos motivos para a necessidade de renovação deste discurso é a retumbante vitória da resistência palestina na Batalha de Espadas de Al-Quds e as equações que ela impôs. A batalha continua crescendo enfrentando desafios e novas equações.

Devemos, em primeiro lugar, identificar para quem gostaríamos de desenvolver o discurso midiático. Não estamos falando neste nível de questões internas e locais, mas de um projeto sionista israelense e americana de hegemonia na região e da ocupação israelense do Golã, das aldeias de Sheba, das colinas de Kfar Chouba e de uma parte da aldeia Al-Ghajar.

Não dissocie a ocupação israelense da hegemonia americana

Acima de tudo, não devemos negligenciar a hegemonia americana na região. É essencial e muito perigoso porque é um problema em si. Baseia-se no confisco da nossa livre escolha e recursos para impedir que os nossos povos aproveitem e decidam seu destino. É essa hegemonia americana que protege Israel e não é possível libertar a Palestina sem confrontá-la. Porque foi essa hegemonia que transformou os exércitos da região em esqueletos sem vida. E é essa hegemonia que fornece todos os elementos de sobrevivência para a entidade usurpadora.

Não é permitido separar o confronto com a ocupação israelense da hegemonia americana. Essa hegemonia sequestrou todas as capacidades da região em favor do inimigo israelense, que por sua vez deve sua existência e arrogância ao apoio americano.

Além das ambições hegemônicas americanas, também enfrentamos sua ocupação do Iraque, suas agressões contra Hachd Al-Chaabi e sua ocupação do leste da Síria.

As características da mídia da Resistência

Neste ponto, temos que falar sobre as características da mídia da resistência.

O discurso midiático do eixo da resistência é baseado na lei. O direito dos palestinos devolverem suas terras, o direito dos sírios de libertar o Golã, o direito dos libaneses de libertar as aldeias de Shabaa e outros. Baseia-se na justiza de sua causa.

A mídia da resistência é caracterizada por sua honestidade em suas reportagens. Isso deve durar porque eles construíram uma credibilidade real. O inimigo e os colonos acreditam na mídia de resistência mais do que em seus líderes e na mídia.

A sinceridade nos compromissos que assumiu distingue esta resistência, porque desde o seu início tem sido sincera e realista nas suas promessas, dentro dos limites das suas capacidades e circunstâncias. A resistência que prometeu libertar a terra manteve sua promessa em 2000. Posteriormente , quando prometeu não deixar os detidos nas prisões israelenses, travou uma guerra para garantir sua libertação. A resistência palestina em Gaza prometeu proteger Al-Quds para impor uma nova equação.

A honestidade da resistência também diz respeito à esperança que ela instila. A resistência não vende sonhos quando fala em equações de proteção, portanto as atesta. Quando falamos no eixo da resistência sobre a libertação da Palestina e a eliminação do inimigo israelense, não estamos falando de sonhos, coisas imaginárias ou falsas esperanças. Quando dizemos que Al-Quds está mais perto do que nunca, significa que está mais perto e que a Batalha das Espadas de Al-Quds aproximou: Al-Quds, mais do que nunca.

Não exageramos ao cobrir realidades e eventos ou ao descrever vitórias e esperanças de longo prazo.

Uma base popular diversificada

Outra característica da mídia da resistência que é diversa e goza de grande popularidade. Várias tendências, intelectuais, ideológicas, nacionalistas, raciais estão unidas em torno de al-Quds, os sacrossantos na Palestina, muçulmanos e cristãos, em torno da injustiça infligida ao povo palestino, todos eles estão unidos em torno da Justiça e contra a opressão. Essa base popular interage de forma diferenciada com a mídia de resistência. Ela se expressa de uma forma diferente, até mesmo expressando sua vontade de sacrifício e martírio para continuar neste caminho, apesar da perda de vidas e da destruição causada.

Outro ponto: A mídia de resistência contribuiu para a vitória com base em fatos, realidades, estudos e pesquisas.

Além disso, um de nossos pontos fortes em nosso discurso na mídia é o nosso conhecimento dos pontos fracos de nosso inimigo.

Os meios de comunicação da resistência não compõem poemas sobre os escombros, mas sobre as vitórias conquistadas.

Além disso, é preciso optar pela complementaridade e colaboração entre as diferentes mídias do eixo da resistência e aproveitar os pontos positivos e as experiências acumuladas como é o caso no campo militar. A rivalidade entre os meios de resistência deve ser substituída pela complementaridade e ajuda mútua. Assim como as diferentes facções da resistência que trabalham juntas dependeram dos combatentes da resistência alguns de seus métodos de ação e eficácia.

Devemos também aproveitar as redes sociais e transformar a ameaça em oportunidade. Alguns estudos relataram como o mundo simpatizou com o povo palestino durante a Batalha das Espadas do Al-Quds precisamente por meio da mídia social.

Enfrentando a manipulação e a desinformação contra a resistência

No trabalho com a mídia, temos que ficar atentos com mentiras, manipulação e desinformação sobre tudo relacionado à resistência. Alguns meios de comunicação nos países do Golfo publicam teses sobre o direito israelense à Palestina, às vezes usando versos do Alcorão. Eles enfatizam o poder de Israel argumentando que não pode ser derrotado. Eles estão trabalhando para manchar a imagem da resistência, atribuindo-lhe acusações falsas, atribuindo-lhe motivos falsos, como dizer que os combatentes da resistência são capangas do Irã. Esses meios de comunicação destacam o sofrimento das pessoas, as dificuldades que enfrentam, embora estejam plenamente convencidas de que triunfaram.

Durante a última guerra, o inimigo só se preocupou em formar uma imagem de vitória, por falta de triunfo. Mas ele não foi capaz de fazer isso. Bem, alguns meios de comunicação árabes decidiram moldar essa imagem a ele com o sangue das crianças da Faixa de Gaza.

Devemos confiar em Deus, em nós mesmos, em nossos irmãos e em nossos combatentes. Os movimentos da resistência são leais e sinceros. Isso não exclui que possa haver erros e pecados, que ele ousaria remediar.

Você nesta conferência está convidado a desenvolver o discurso midiático para que possa se adequar ao que está acontecendo na região, de acordo com nossas capacidades, levando em consideração os desafios e oportunidades que surgem para transformar ameaças em oportunidades. Precisamos revisar nosso discurso e nosso léxico, devemos proceder a uma revisão do conteúdo e da forma, baseando-nos nas constantes e nas façanhas que foram alcançadas no campo da mídia. A renovação do discurso midiático não significa que o discurso veiculado até então fosse espúrio. A renovação é baseada em uma nova abordagem que responde às necessidades da nova batalha que se aproxima.

Preparando a opinião pública para a nova equação: Guerra Regional contra Al-Quds

Então, eu peço a você pessoalmente para tirar seus esforços para consagrar a nova equação regional sobre a proteção da cidade sagrada de Al-Quds. Colocar toda a região em troca de Al-Quds. Estas não são palavras no ar, nem comentários vazios. Quando os sionistas souberem que qualquer ameaça à cidade sagrada resultará em uma guerra regional em grande escala, eles revisarão suas posições e haverá uma equação de dissuasão enquanto agimos para reunir os pontos fortes dessa equação. A opinião pública também deve estar preparada para essa equação.

Trabalhe em duas rotas paralelas

Deve-se saber também que aqueles que tramam os planos na região desejam ocupar o povo em seus problemas internos e desviar sua atenção de tudo o que é planejado contra eles e, especialmente, da questão palestina.

Devemos, portanto, trabalhar em dois caminhos paralelos: aquele que está ligado à causa principal da Umma e aquele que diz respeito à resolução de nossas crises internas.

Quanto à crise libanesa, embora reconheçamos que se deve a uma crise política, gritos de regime político, corrupção endêmica, regime de espoliações e monopólios ilimitados, também não devemos perder de vista que é devido ao embargo americano em punir o Líbano e impedir qualquer ajuda. Os Estados Unidos querem virar a opinião pública libanesa contra a resistência.

O embaixador dos EUA impede qualquer assistência ao Líbano. A administração dos Estados Unidos está impedindo os bancos de repatriar seus fundos do exterior e impedindo o Líbano de recorrer à ajuda da China e de outros países. Os Estados Unidos também estão envolvidos na desvalorização da moeda libanesa.

Alguns no Líbano temem acima de tudo que os Estados Unidos os incluam em sua lista de sanções. Não deveriam eles fazer este sacrifício para salvar o Líbano, que está caminhando direto para o seu fim? Os libaneses não merecem este sacrifício de sua parte quando temem ser sancionados pelos Estados Unidos?

É claro que a situação atual se deve às políticas errôneas que foram adotadas pelos vários governos sucessivos. Corrupção. No entanto, a maioria dos corruptos no Líbano são aliados dos Estados Unidos, portanto não vão lutar contra a corrupção hoje?

O povo libanês deve mostrar paciência e trabalhar duro para encontrar soluções adequadas.

Source: Al-Manar