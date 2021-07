Les forces de Sanaa progressent dans le gouvernorat d’al-Bayda situé au sud-est de la capitale Sanaa, et s’étendent jusqu’à menacer deux gouvernorats avoisinants : celui de Lahaj à son sud-ouest et celui de Chabwa situé à son Est et riche en hydrocarbures. (Voir carte) Alors que les combats se poursuivent dans le gouvernorat de Ma’reb.

Selon al-Massirah, les avancées des unités de l’armée yéménite alliées avec les comités populaires de l’organisation houthie Ansarullah se font dans le district Noamane du gouvernorat Bayda. Celui-ci est proche du district Bayhane, lequel se trouve à l’ouest de Chabwa.

Ces progressions ont été réalisées à l’issue de combats violents contre les forces pro Hadi soutenues par l’Arabie saoudite et les miliciens d’al-Qaida.

Le Conseil transitoire du sud qui contrôle Chabwa, avec le soutien des Emirats a averti que les forces de Sanaa pourraient reprendre ce gouvernorat, compte tenu que les combats s’approchent de lui.

Selon lui, toutes les conditions militaires qui avaient entouré Chabwa avant le déclenchement par la coalition arabe de sa guerre contre le Yemen en 2015 « se rassemblent de nouveau et permettraient aux forces de Sanaa de le reprendre».

Le membre de la présidence du CTS, Fadhel al-Jaadi a quant à lui critiqué ouvertement cette coalition. Jugeant que « la libération de Sanaa » des Houthis est désormais improbable, il l’a accusée de ne plus se soucier de Sanaa mais surtout des régions du sud qui sont sous l’emprise des milices financées par les EAU. Les dernières informations font état que Saoudiens et Emiratis ne s’entendent plus sur la stratégie à suivre dans cette guerre.

Les forces de Sanaa livrent des combats similaires plus au sud de Bayda, a proximité du gouvernorat de Lahaj.

Elles ont envoyé des combattants sur la frontière administrative reliant le district az-Zaher au sud d’al-Bayda au disctrict AlHad Yaffaa situé au nord de Lahaj. (voir carte)

