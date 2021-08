Un magazine économique révèle la contribution de 5 hommes d’affaires à un « énorme projet caritatif israélien », dont l’homme d’affaires émirati Mohammed Al-Abbar.

Les médias israéliens, citant le site économique Calcalist, ont révélé ce jeudi, que l’un des cinq principaux donateurs d’un immense « projet caritatif » israélien, lancé il y a 18 ans, est « l’homme d’affaires émirati Mohammed Al-Abbar », président de le conseil d’administration de la plus grande société immobilière au monde, « Emaar Properties », propriétaire du célèbre Burj Khalifa.

Les cinq personnes ont secrètement fourni « une aide à des milliers de familles israéliennes souffrant de la faim et de la misère, d’une valeur de 550 millions de shekels », selon les médias israéliens.

M.Al-Abbar a révélé l’identité des cinq hommes d’affaires qui ont fait un don cette semaine, lors d’une conférence sur la sécurité alimentaire tenue à Tel-Aviv.

M.Al-Abbar a rejoint, selon les médias israéliens, en 2018, l’immense « projet caritatif », qui a débuté il y a 18 ans. Son adhésion est intervenue avant l’accord de normalisation , qui a été signé entre « Israël » et les Emirats Arabes Unis le 15 septembre 2020 à Washington.

Les médias israéliens ont déclaré que le « projet caritatif » a été créé par l’homme d’affaires israélien Moti Ben Moshe en 2003, et « il l’a lancé avec 2 500 familles et a réussi à recruter un certain nombre de donateurs, dont l’homme d’affaires émirati ».

Les médias israéliens ont poursuivi : « Les cinq hommes d’affaires ont investi dans des cartes de nourriture et des colis pour les Israéliens de tous les secteurs sociaux, d’une valeur de 550 millions de shekels, sur 18 ans ».

Il est à noter que l’homme d’affaires émirati Alabbar a participé à la « Conférence de Manama 2019 », en présence de Jared Kushner, conseiller de l’ancien président américain Donald Trump.

Source: Traduit d'AlMayadeen