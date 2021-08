Discurso do Secretário Geral do Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah na comemoração da vitória de guerra de julho de 2006 e sobre os últimos acontecimentos locais e regionais, no sábado 07 de agosto de 2021.

Redação do site

O Secretário Geral do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, assegurou que « A Resistência sem dúvida responderá a cada novo ataque israelense ao Líbano ».

Em um discurso neste sábado, 07 de agosto para marcar o 15 º aniversário da vitória da Resistência durante a guerra de Israel contra o Líbano em 2006, o líder do Hezbollah chamado para a necessidade de preservar as conquistas desta guerra e não permitir que a entidade sionista cruzar as linhas vermelhas e explorar a crise no Líbano para impor novas equações.

A explosão do porto de Beirute e o incidente de Khaldeh também foram abordados por Sayyed Nasrallah.

Os principais pontos de seu discurso:

Em primeiro lugar, gostaria de apresentar as minhas condolências às famílias dos mártires de Khaldeh, pela morte do líder da FPLP Ahmad Jibril e a todas as famílias dos mártires da explosão de Beirute.

Preservando as conquistas da guerra de 2006

É nossa responsabilidade preservar os ganhos e equações da guerra de 2006 – que não são fruto de um desejo ou de mesas de negociação – mas dos enormes sacrifícios que todos suportamos.

É necessário preservar o que os mártires realizaram durante a guerra de julho de 2006 e desenvolver essas façanhas e essas vantagens. Eles entraram em um novo estágio por meio do confronto heroico liderado pelos palestinos na Batalha da Espada de Al-Quds.

O equilíbrio da dissuasão resultou numa conquista histórica e estratégica mais importante alcançada pela Resistência durante a guerra de 2006, por isso, o Líbano desfrutou de segurança e estabilidade por 15 anos.

Antes de 2006, a Força Aérea israelense realizava durante décadas ataques contra edifícios, instituições, alvos e infraestrutura em todas as regiões. Nada a deteve.

No entanto, durante os últimos 15 anos, nenhum ataque israelense ocorreu contra uma área libanesa, com exceção de um incidente contra uma região controversa entre as fronteiras libanesa e síria.

O que proibiu Israel de realizar incursões contra o Líbano é o medo de entrar em um grande confronto com o Líbano e sua Resistência, e não o respeito às resoluções internacionais.

Israel se preocupou com sua existência

O exército inimigo israelense está mais preocupado do que nunca com sua existência por causa do que está acontecendo na Palestina e do fortalecimento do eixo de resistência.

A questão crucial, que importava para o inimigo israelense após o ano de 2006, era a das armas de resistência e seu desenvolvimento.

Este inimigo anseia pelo dia em que o Líbano seja despojado de suas forças e armas para que se viole o Líbano, como antes dos anos 2000 e 2006. Infelizmente, alguns partidos no Líbano estão ajudando o inimigo, deliberadamente ou não nessa direção. Mas eles falharam.

De 2006 até hoje a capacidade da Resistência disparou com a obtenção de mísseis de precisão. O ministro de Guerra Israelense, Benny Gantz, falou sobre uma ameaça existencial a Israel.

Além disso, alguns ataques do inimigo israelense contra a Síria – com o objetivo de apoiar grupos armados ou visar as capacidades da resistência ou aqueles que confrontam esses grupos – também falharam.

O que aconteceu há poucos dias é um acontecimento muito perigoso e sem precedentes há 15 anos. O fator tempo na resposta a certos atos agressivos é essencial e qualquer atraso nesta direção faz com que essa resposta perca seu valor.

Defina as velhas regras de engajamento

A Resistência respondeu ontem para dirigir ataques israelenses por 15 anos contra o sul do Líbano.

Por volta da meia-noite, o exército israelense realizou dois ataques contra as áreas de Al-Jarmaq e Chawakir, assustando as pessoas. Israel disse em seu comunicado ter almejado terrenos vazios, acreditando que a preocupação do Líbano com sua crise impedirá a Resistência de retaliar.

Ontem, escolhemos terrenos baldios nas fazendas Shebaa ocupadas para transmitir uma mensagem. Atingimos a área em torno de uma zona militar (israelense) fechada. Escolhemos a nossa resposta durante o dia, expondo os nossos irmãos (resistentes) ao perigo, para não assustar o nosso povo.

A Resistência emitiu um comunicado reivindicando a responsabilidade pelo disparo do foguete. Temos a coragem de assumir nossas responsabilidades e lutar em alto e bom som. Israel bombardeou terreno baldio, nós respondemos bombardeando terreno baldio.

Por meio dessa operação, queríamos confirmar as velhas regras de engajamento, e não impor novas regras. Qualquer novo ataque israelense ao Líbano resultará em uma resposta inevitável de uma maneira apropriada e proporcional de nossa parte.

Temos o cuidado de proteger o que a Resistência alcançou na guerra de julho de 2006, independentemente dos sacrifícios ou dos perigos, caso contrário o Líbano corre o risco de ser profanado.

Para os líderes do inimigo (sionista), não errem ao apostar que a Resistência está preocupada com a situação interna seja qual for sua magnitude. Nossas responsabilidades são claras: proteger nosso povo.

Não aposte nas pressões sobre o nosso povo e nas divisões internas, não aposte na divisão em torno da Resistência no Líbano, que nunca foi objeto de unanimidade. Você não conseguirá afetar o ambiente da resistência, que nos convidou a bombardear o inimigo das suas casas.

O que aconteceu ontem é apenas uma resposta aos ataques aéreos e nada tem a ver com a resposta ao assassinato dos dois queridos mártires, Mohammad Qassem Tahan e Ali Kamel Mohsen.

Nossa próxima resposta a novos ataques israelenses ocorrerá em qualquer lugar no norte da Palestina ocupada, seja na Galiléia ou nas Colinas de Golã. Todas as nossas opções estão abertas.

A maior tolice que o inimigo israelense cometerá é entrar em uma nova guerra com o Líbano.

Por outro lado, não vou responder àqueles que reivindicam seu apego à soberania do Líbano e que choraram após a resposta da resistência. Esta é uma controvérsia estéril. Cada parte fez suas escolhas desde 1982.

Os autores da agressão contra a Resistência devem ser responsabilizados por suas ações

Os habitantes da localidade de Chwaya (sul) e a seita drusa não devem ser responsabilizados por terem atacado o grupo de resistência (tendo realizado dezenas de tiroteios contra os territórios ocupados). Qualquer um que atacou nossos irmãos deve ser responsabilizado e levado à justiça.

Se nós xiitas podíamos ter alcançado a área do bombardeio das nossas aldeias e casas, nós o faríamos, mas, os critérios militares e geográficos exigiam que disparássemos foguetes desta área, longe de áreas residenciais.

O grupo que disparou os foguetes mostrou disciplina e experiência. Quando vi o vídeo da emboscada dos nossos soldados, quis vir até esses jovens para beijar suas testas e mãos e agradece- lós.

Durante o ataque dentro da Chwaya, não foram os habitantes que agrediram o grupo da Resistência. Pelo contrario, a população local deu todo apoio a este grupo e ajudou para a libertação do ataque. Agradecemos a todos aqueles que apoiaram a resistência. Temos de ter cuidado. Aqueles que atacaram os nossos irmãos são de outros grupos.

Eles roubaram seus equipamentos e armas, e os espancaram e os ameaçaram com armas. Os instigadores deste ato devem ser responsabilizados e levados à justiça.

O clima geral deve ser retificado com a intervenção dos ilustres xeques, para que a região recupere sua harmonia.

Divulgue o relatório técnico sobre a tragédia do porto de Beirute

Em relação à tragédia do Porto de Beirute, todas as partes que contribuíram para a investigação, nomeadamente a inteligência do Exército Libanês, a Inteligência Francesa e o FBI, chegaram à conclusão de que não havia armas ou munições no porto.

Após o fracasso na tentativa de vincular a explosão do porto ao Hezbollah, eles recorreram à questão dos nitratos.

Existe uma acusação trivial, ridícula e mais malfeita do que acusar o Hezbollah de armazenar nitratos no porto de Beirute?

Tudo o que se disse desde a explosão do porto não é lógico e não tem outro objetivo senão distorcer e chantagear.

Se quiséssemos explorar este caso, diríamos que aqueles que trouxeram os nitratos são os que apoiam os grupos armados na Síria.

Os que prejudicaram os mártires e os feridos no porto são aqueles que espalharam informações falsas para desviar a investigação e enganar a opinião pública.

O Hezbollah não teme a investigação porque não é acusado pelas autoridades judiciais no caso da explosão do porto.

O que exigimos é o anúncio dos resultados da investigação técnica.

Por que os resultados da investigação técnica não são divulgados pelos tribunais? Porque eles não querem que alguém saiba a verdade. Existe uma cumplicidade com as agencias do seguro.

Às famílias dos mártires do porto: Não aceitem a exploração política do sangue de seus filhos. Vá até o Juiz Bitar e peça a ele para mostrar a verdadeira causa da explosão.

A investigação judicial sobre a explosão no porto de Beirute é politizada e longe de toda objetividade.

Pedido de prisão dos autores do massacre de Khaldé

Acompanho o incidente de Khaldé pessoalmente e diariamente. O que aconteceu em Khaldé foi uma emboscada premeditada. Este é um massacre perpetrado por uma gangue de criminosos conhecidos. Eles abriram fogo matando três pessoas e ferindo outras 16, a maioria delas com tiros na cabeça e no peito.

Nossa paciência com os danos causados por este massacre é baseada na sabedoria e responsabilidade, não na fraqueza.

Devemos prender todos os envolvidos, que são conhecidos pelo nome, e levá-los à justiça, e assim encontrar uma solução radical para o problema da estrada que leva ao sul do país.

O sangue desses mártires deve encorajar o fim dos ataques e dos bloqueios da estrada do sul.

Não temos problemas com os árabes de Khaldé, os árabes de Naameh e as tribos árabes, mas apenas com este grupo criminoso e assassino.

Aqueles que insistem em atacar pessoas, bloquear estradas e ameaçar a paz civil devem ser detidos.

FIM

Source: Al-Manar