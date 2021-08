Un document secret de la police de Dubaï sur l’explosion qui a eu lieu au port de Jebel Ali, le mois passé, révèle que l’explosion est due à une bombe qui était placée dans un camion garé dans le port et qui causé la mort de 3 Israéliens.

C’est la télévision libanaise d’information Al-Mayadeen qui a obtenu le document secret sur cet évènement survenu le 7 juillet dernier.

Celui-ci révèle la présence dans le port d’une équipe israélienne formée de 6 éléments lors de l’explosion.

“3 Israéliens ont été tués et 2 autres ont été grièvement blessés. Certains d’entre eux ont été enterrés sur place alors que d’autres ont été rapatriés sous la supervision de la Police en raison de la sensibilité du sujet”, indique le texte.

Les habitants résidant à 50 km du port ont entendu la détonation de l’explosion qui a conmplètement détruit les camions proches et les médias ont été interdits de couvrir l’évènement, de filmer l’endroit de l’explosion, d’envoyer les photos prises ou de rédiger des reportages, précise le document d’al-Mayadeen.

La police émiratie avait déclaré à la chaîne saoudienne Al-Arabiya, le lendemain que l’explosion, qu’elle a eu lieu dans le conteneur d’un petit navire , que l’incendie était peut-être dû à « des frottements ou à une température élevée », et qu’il n’y avait aucune matière radioactive à bord du navire.

Le port de Jebel Ali est situé à 30 km du centre de Dubaï, en direction de l’ouest vers la capitale, Abou Dhabi. Il s’agit de l’un des ports les plus importants des Émirats arabes unis et les plus fréquentés au monde, avec 71 millions de conteneurs équivalents vingt pieds (EVP) en 2020, selon l’exploitant portuaire DP World.

Source: Médias