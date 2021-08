Le chef du bloc parlementaire du Hezbollah fidélité à la Résistance, le député Mohammad Raad a demandé à ceux qui pariaient sur les Etats-Unis au Liban de voir ce qui s’est passé en Afghanistan.

« Nous voulons faire partie de la bataille de confrontation contre ceux qui ont provoqué la crise et qui veulent l’exploiter pour nous écraser et mettre fin à notre existence, le tout pour le plaisir d’Israël », a-t-il déclaré lors d’une cérémonie de commémoration d’Achoura organisée par le Hezbollah dans une localité du sud du Liban.

Le Liban traverse une crise économique et financière sans précédent. Selon le Hezbollah, elle est due aux politiques erronnées des gouvernements qui se sont succédés . Ceux et qui ont dans leur majeure partie été conduits par le courant du Futur. Une formation politique dirigée par le clan des Hariri, pro saoudienne et pro américaine. Les dirigeants du Hezbollah ne manquent pas non plus de stigamatiser aussi la responsabilité du gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé qui se trouve à ce poste depuis trente ans.

M. Raad a souligné que « celui qui reste neutre dans la bataille est celui qui a peur. Contrairement à celui qui connaît sa position et son rôle dans la bataille, il reste rassuré ».

Estimant que « les Américains ne voient malheureusement dans ce monde que les Israéliens », il a demandé à « certains Libanais qui parient encore sur les Américains et sur l’amitié avec eux de regarder ce qui s’est passé en Afghanistan. Ils pourraient avoir le même sort que ceux qui ont parié sur les Etats-Unis parmi les Afghans. »

« les Américains ne vouent aucune fidélité à personne parce qu’ils ne pensent qu’à leurs propres intérêts et leurs propres objectifs. Les gens n’ont aucune valeur pour eux », a-t-il conclu.

Source: Médias