Une enquête réalisée par la télévision yéménite AlMasirah que les forces de la coalition saoudo-émiratie et leurs mercenaires ont pillé 267 milliards de riyals pendant deux ans et demi des revenus du carburant de la raffinerie de Safer, dans la province de Ma’rib (nord).

L’enquête a révélé que la production quotidienne du C5 s’élève à 4 375 barils.

Mujahid Al-Sufi, directeur du bureau du directeur général exécutif de la raffinerie, a expliqué que « le C5 est l’un des gaz mélangé à de l’essence de haute qualité qui est vendu localement comme de l’essence ».

Et d’ajouter: « la quantité de la production du C5 en deux ans et demi s’élevait à 3 millions et 937 mille et 500 barils, avec des revenus dépassant les 2 67 milliards de riyals ».

Pour sa part, Muhammad Al-Sudaei, directeur du département financier et administratif de la raffinerie a souligné que les revenus du C5 ne représentent qu’un faible pourcentage du total des revenus nationaux qui sont pillés quotidiennement.

De son côté le directeur exécutif du Fonds pour le soutien et l’éducation des enseignants, Hussein Amer, a expliqué qu’un certain pourcentage des revenus du secteur pétrolier aurait pu couvrir les salaires des employés du secteur de l’éducation, à savoir vingt milliards de riyals par mois.

Rappelons qu’en raison du blocus saoudien contre le Yémen la plupart des fonctionnaires peinent à toucher leurs salaires.

Source: Traduit à partir d'AlMasirah