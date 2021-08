A l’occasion du deuxième anniversaire de la Libération des montagnes et collines libanaises de la présence des groupuscules takfiristes-Daech et compagnie- le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah a révélé que « les Iraniens ont commencé à charger un troisième navire de dérivés du pétrole qui sera bientôt en route vers le Liban » ajoutant que » le Liban a besoin de plus de trois navires pour faire face à la prochaine période, aux portes de l’Hiver « .

Evoquant ce qui se passe en Afghanistan et le retrait des États-Unis, Sayyed Hassan Nasrallah a affirmé que « le projet qui a été conçu contre la région est en train de s’effondrer », notant que « ce à quoi nous assistons aujourd’hui en Afghanistan est une scène complète d’une défaite américaine totale et d’une chute et d’un échec des USA complets. »

Il a estimé que « l’expérience de l’Afghanistan a reflété une chute morale retentissante et s’est traduite dans leur traitement des afghanis à l’aéroport de Kaboul « , soulignant que « ce sont les avions et les hélicoptères américains qui ont transporté les dirigeants et les cadres de Daech de Syrie en Afghanistan ».

Sayyed Nasrallah a estimé que « les Etats-Unis visaient à perturber tous les pays voisins de l’Afghanistan », soulignant que « Daech est un outil américain, et l’expérience de l’Afghanistan doit être une leçon pour tous les pays ».

Son éminence a noté que » les Européens ont reconnu que les Etats-Unis ne les avaient pas consultés pour se retirer d’Afghanistan, ils leur ont imposé le fait accompli, remettant en question la crédibilité de leur alliance avec les USA « , soulignant que » ceux qui misent sur les Etats-Unis doivent tirer les leçons de la manière avec laquelle ils traitent leurs alliés en Afghanistan ou ailleurs ».

Par ailleurs, Sayyed Nasrallah a souligné que » la loi de César n’était pas seulement un siège contre la Syrie, mais aussi un siège contre le Liban « .

Il a estimé que « la loi de César a fermé les portes à la plupart des Libanais qui souhaitaient investir en Syrie », expliquant que « tout projet de réforme de l’infrastructure libanaise susceptible de relancer l’économie libanaise, telle que l’électricité, était empêché par les USA « .

De même, le secrétaire général du Hezbollah a estimé que « sans l’interdiction et le veto américains, nous aurions pu relancer les secteurs de l’électricité et du gaz au Liban », notant que « si les Libanais avaient élevé haut la voix face aux Américains, nous aurions obtenu une exemption à leurs sanctions ».

Estimant que les exemptions ne manquent dans la politique d’USA, « ainsi n’ont-ils pas permis de manière exceptionnelle à l’Iran de vendre son pétrole à l’Afghanistan ? »

Enfin, son éminence a insisté « sur la formation d’un gouvernement le plus vite possible », déplorant « le laxisme voire l’indifférence des responsables politiques face aux cris des Libanais dans les interminables queues de voitures devant les stations d’essence, ou les larmes des femmes devant les pharmacies ou les victimes de l’armée libanaise qui sont tombés en martyr, brûlés vifs, lors de l’explosion de Tilal , à Akkar, dans le nord du Liban ».

Principales idées de son discours :

Nous célébrons la commémoration de la deuxième libération du Liban, la première étant celle de 2002 de l’occupation israélienne, et la deuxième est la libération de la frontière orientale du Liban, soit nos montagnes et nos collines dans la Beqaa et dans le Baalbeck-Hermel de la présence des groupuscules takfiristes-Daech et compagnie.

Nous insistons sur ce genre de commémoration pour en retenir les leçons, c’est ce que les peuples qui ont une conscience font toujours afin d’étudier et de repasser en revue, sans cesse, les répercussions d’une telle victoire. Car, avec le temps certains points et certaines dimensions et vérités se dévoilent, aussi pour rappeler les sacrifices colossales qui ont permis cette victoire et saluer les hommes et les femmes qui ont contribué a cette victoire qui n’aurait pas leu lieu sans le sang et les larmes.

Ce qui est passé il y a quelques années était un projet manigancé contre cette région, Daech avait pour projet d’occuper toute la Syrie de Halab à Homos, Alep, en passant par Damas .. Or, Daech avait occupé une grande partie de la Syrie, de l’Irak et une partie du Liban, si vous vous souvenez de la carte de Daech, l’Irak et la Syrie formaient le califat de Daech. Son projet consistait à lier Palmyre à Qalamoun, et s’il avait pu le faire, la bataille aurait été plus difficile. La bataille menée par les forces syriennes et le Hezbollah ont empêché Daech d’avancer et de lier le Qalamoun avec Palmyre pour former leur califat.

Daech et alNosra partagent la même idéologie, leur discorde était d’ordre administratif. Daech était soutenu par les puissances régionales et internationales. Et elles ont transféré des milliers d’homme armés dans la région, en Irak et en Syrie, et parallèlement les medias arabes ont tenté de brosser une image positive de ces groupuscules terroristes en les qualifiant de rebelles, même l’ambassade US les a qualifié ainsi. Or quand la situation s’est retourné contre eux, et avec l’arrivée au pouvoir du président Trump aux USA, ce dernier a avoué que Daech était la création de Hillary Clinton et donc de l’administration Obama, aveux repris par divers responsables US, enregistrés et diffusés sur les réseaux sociaux.

Ces groupuscules sont venus dans notre région en tant que prolongement du projet américain dans la région, la bataille contre le terrorisme takfiriste était mixte en ce sens qu’elle regroupait dans ses rangs : les forces syriennes, le Hezbollah , les habitants de la région frontalière orientale et l’armée libanaise, la bataille de libération du Liban n’était pas une uniquement libanaise , elle était syro-libanaise et elle n’aurait pas abouti à la victoire sans une coordination et une coopération du Liban et de la Syrie.

Au Liban, Daech constituait une menace constante pour la périphérie, la vallée de la Bekaa, Beyrouth et l’armée, et cela était enregistré dans leurs vidéos. L’occupation par Daech des collines et des montagnes libanaise, de la ville libanaise de Ersal menaçait les villes adjacentes, avec leurs tirs de missiles touchant les villages avoisinants , les voitures piégés envoyées à la banlieue-sud de Beyrouth , les agressions contre l’armée libanaise, l’enlèvement des soldats et officiers libanais..

Face à cette réalité, l’Etat libanais était incapable voire impuissant de réagir pour récupérer son territoire en termes de souveraineté, ni de libérer les officiers militaires libanais, ni de faire cesser les attentats à la voiture piégée contre nos gens.. L’ambassade US a empêché le gouvernement libanais de prendre une telle initiative et je pèse mes mots car je divulgue là des informations, elle a menacé de suspendre les aides à l’armée libanaise.

Sous le règne du général Michel Aoun la situation a changé car ce dernier a refusé de se plier aux menaces et aux directives des USA de ne point s’engager dans la lutte contre le terrorisme takfiriste. Le soutien médiatique et logistique dont a bénéficié Daech de la part de certaines forces politiques libanaises sous le titre d’aide humanitaire n’a pas empêché cette deuxième libération.

Leurs positions dévoilent le mensonge de leurs slogans sur la sacro-sainte souveraineté. En face les habitants de la frontière orientale, chrétiens et musulmans ont décidé de lutter contre Daech allant jusqu’à s’opposer à leurs partis politiques, le Hezbollah n’est intervenu que pour répondre à leur appel, dans le cadre de son devoir humanitaire et moral.

Le Hezbollah est intervenu quand il était certain que l’Etat s’est désisté de sa mission et de sa responsabilité à défendre son peuple.

Les circonstances de combat étaient extrêmes difficiles : la géographie, le climat sont impitoyables malgré cela, beaucoup de volontaires se sont présentés, ils ont quitté leur université, leur emploi et beaucoup sont tombés en martyr.

Les montagnes ont été purifié de la présence de Daech de manière très étudiée, et nous avons cherché à réaliser la libération avec le moins de cout possible.

L’affaire s’est terminée avec la prise de décision officielle de s’engager dans la bataille de libération avec côte à côte l’armée libanaise, les combattants du Hezbollah et les habitants de la frontière orientale.

Du côté syrien, l’armée syrienne et les comités populaires syriens se sont battus en coordination avec l’armée libanaise, le Hezbollah et les gens de la région qui ont accueilli nos combattants et les ont respectés.

A noter que cette bataille n’aura pas réalisé sa victoire sans le soutien à tous les niveaux de la république islamique d’Iran alors que les USA ont soutenu Daech pire ils ont empêché le Liban de recourir a son armée pour repousser Daech de son territoire.

Cette expérience nouvelle entre le Hezbollah et l’armée était une totale réussite en termes de coordination.

Questions logiques : qui a réalisé la libération de la frontière orientale ? Le conseil de sécurité ? La Ligue arabe ? Allez visiter la frontière orientale et demandez à ses habitants : qui a repoussé Daech ?

Réponse : ce sont les armes du Hezbollah qui ont permis cette libération, c’est l’équation armée Hezbollah et peuple qui a réalisé cette victoire et tout groupuscule takfiriste nous disons, ce que nous disons a l’ennemi israélien : si vous vous revenez nous reviendrons.

Cette victoire s’est répercutée en Syrie et en Irak et a saboté le projet américano-takfiriste-sioniste dans la région.

Nous assistons en Afghanistan à une scène de la défaite américaine

A SUIVRE

Source: AlManar