Le ministre iranien du Pétrole, Javad Owji, a annoncé que l’embargo américain a privé son pays de plus de 100 milliards de dollars de revenus pétroliers.

Dans son discours lors de sa première participation à la réunion OPEP +, M.Owji a déclaré que: « l’embargo américain injuste a empêché l’Iran de la production d’un milliard et de 800 millions de barils de pétrole et de plus de 100 milliards de dollars de revenus pétroliers au cours de la période allant d’avril 2018 à 2021. C’est-à-dire à un moment où nous avions un besoin urgent de subvenir aux nécessités du pays, y compris la lutte contre la pandémie du Covid-19 ».

Et d’ajouter: « L’imposition des mesures d’embargo illégales et unilatérales de la part des États-Unis à deux des membres fondateurs de l’OPEP est contraire aux principes et lois internationaux ».

« L’Iran, en tant que membre fondateur de l’OPEP, et malgré les pressions exercées contre lui en raison de l’embargo injuste, a toujours soutenu le principe de coopération entre l’alliance OPEP + , prouvant son attachement aux principes et objectifs de cette organisation », a rappelé M.Owji.

L’Iran est déterminé à augmenter ses exportations de pétrole malgré les sanctions imposées par les États-Unis sur les ventes de brut de Téhéran, a en outre renchéri M.Owji, indiquant que le recours aux sanctions pétrolières est un « outil politique » qui nuit au marché.

« Il y a une forte volonté en Iran d’augmenter les exportations de pétrole malgré les sanctions américaines injustes et illégales », a-t-il precisé, avant de « promettre que de bonnes choses se produiront concernant les ventes de pétrole iranien dans les mois à venir. »