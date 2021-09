L’Arabie saoudite a annoncé, ce dimanche 5 septembre, l’interception de trois missiles balistiques visant la région orientale et les villes de Najran et Jizane dans le sud du pays.

La coalition saoudienne a également annoncé que ses défenses aériennes avaient intercepté trois drones lancés du Yémen vers l’Arabie saoudite au cours des dernières 24 heures.

Cette annonce intervient après que les avions de guerre de la coalition saoudienne ont lancé 28 raids sur les provinces yéménites de Ma’rib (nord-est), Al-Bayda (centre) et Saada (nord). 21 frappes saoudiennes ont visé les districts de Sirwah et Rahba, à l’ouest et au sud de Ma’rib. Et cinq raids ont été menés contre les districts d’Al-Zahir, Majz et Kitaf, à l’ouest et à l’est de la province de Saada.

Entre-temps, le membre du bureau politique du mouvement de résistance yéménite Ansarullah, Ali Al-Qahoum, a affirmé dans un tweet: « Il est normal que les attaques aux missiles et aux drones yéménites se poursuivent contre des cibles vitales et importantes dans les profondeurs saoudiennes ».

Al-Qahoum a souligné que « les forces yéménites ne resteront pas les bras croisés face à l’escalade saoudienne contre le Yémen. Il s’agit d’une règle fixe ».

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen